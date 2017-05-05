Пятница, 5 мая 2017

В Москве на Болотной площади задержаны гражданские активистки Мария Рябикова, Елена Захарова и Елена Малько, которые проводили одиночные пикеты в поддержку узников Болотной и “дела 26 марта”, в частности болотника Ивана Непомнящих. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Полицейские задержали также еще четверых оппозиционеров: Ольгу Мазурову, Виктора Капитонова, Ольгу Авилонову и Леонида Дуброво, – хотя те не проводили пикетов, а сидели поодаль на скамейке.

Задержанных доставили к зданию ОП “Хамовники”. По какой причине их привезли в этот отдел, когда Болотная площадь подведомственна ОП “Якиманка”, ОВД-Инфо не поясняет.

Рябикову, Захарову и Малько отвели в отдел. В “Хамовники” прибыли общественные защитники Сергей Ожич и Вера Макарова. Активистки начали составлять на них доверенности, однако затем силовики выгнали защитников из отдела.

Позже Капитонова и Дуброво также завели в здание. Между тем Мазурову и Авилонову после 19 часов по-прежнему держали в автобусе.

Около 19:20 стало известно, что полицейские допустили к задержанным адвоката Светлану Сидоркину и общественную защитницу Ирину Яценко.

Сразу после 20 часов ОВД-Инфо передало, что Капитонова, Дуброво, а также Мазурову и Авилонову освободили без оформления протоколов и обе освобожденные активистки пишут заявления о незаконном задержании. Также сообщалось, что на Малько оформляют протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Составляют ли протоколы на Рябикову и Захарову, не уточнялось.

В конце апреля стало известно о необоснованных взысканиях, которым Непомнящих подвергается в ИК-1 общего режима в Ярославле. В пятницу стало известно, что фсиновцы дали политзеку третий подряд срок в ШИЗО. Кроме того, 21 апреля Непомнящих и несколько других заключенных, помещенных в ШИЗО, были сильно избиты сотрудниками колонии и фсиновским спецназом.

28 апреля ЕСПЧ придал приоритет жалобе Непомнящих и двух других пострадавших на издевательства в ИК-1 и потребовал до 4 мая принять обеспечительные меры. Россию обязали организовать обследование заявителей независимыми медиками в присутствии защитников, обеспечить беспрепятственный доступ адвокатов к заключенным и провести разбирательства по жалобам на пытки. Однако администрация колонии в допуске адвокатов к осужденным отказала, а относительно независимого медобследования фсиновцы заявили, будто оно было проведено и повреждений у заключенных не обнаружило.

Ранее в субботу в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг к годовщине протестов на Болотной (

ФОТО). Оргкомитет хотел провести 6 мая шествие с последующим митингом на Болотной площади, однако в очередной раз подчинился чиновникам мэрии и от шествия после незаконного отказа в согласовании отказался, а митинг перенес.

Мероприятие собрало 2300 участников. Перед началом митинга оперативники сорвали со сцены вывешенные на ней баннеры, гласившие “Болотное дело – позор России” и “Хватит Путина! Хватит мракобесия! Хватит войны! Хватит вранья! Хватит терпеть Кадырова!”. Свои незаконные действия силовики пояснили тем, что такие лозунги будто бы противоречат заявленной цели мероприятия.