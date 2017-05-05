Пятница, 5 мая 2017

В ночь на субботу в Одессе во дворе дома 35 по Канатной улице, где располагаются Самооборона Одессы и волонтерские организации, произошел взрыв. Об этом сообщает “Думская”.

Как уточняет областное управление Национальной полиции, жертв и пострадавших нет. Повреждения получила машина, стоявшая по дворе.

Сообщение о взрыве поступило в полицию в 1:35 по местному времени (летом соответствует московскому). По предварительным данным, была взорвана граната РГД-5.

Возбуждено дело по части 2 статьи 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии.

Преступник пока не установлен.

Это уже второй взрыв на базе Самообороны Одессы. Первый произошел в ночь на 3 августа 2015 года. Тогда преступник, подъехав на мотоцикле, взорвал безоболочную самодельную бомбу, начиненную гвоздями и саморезами; ее мощность оценивалась в 200 грамм тротила. Пострадавших также не было (

ВИДЕО).

Виновный, насколько известно, установлен не был.

26 апреля Одесский горсовет переименовал десятки улиц, названия которых уже были изменены годом раньше распоряжением тогдашнего губернатора области Михаила Саакашвили. Улицы, подлежащие переименованию по закону о декоммунизации, Саакашвили назвал именами известных деятелей украинского национального движения, в частности Николая Михновского, Дмитрия Донцова, Елены Телиги, Романа Шухевича, а также погибших бойцов АТО. Эти названия горсовет заменил новыми, не советскими. В то же время некоторым улицам были возвращены прежние названия – так, проспект Небесной сотни вновь стал Маршала Жукова, а улица Героев Крут – Валентины Терешковой.

Самооборона Одессы обратилась в Приморский райсуд города с требованием отменить постановление горсовета как незаконное, и уже 28-го числа судья Андрей Бойчук удовлетворил иск.