Суббота, 6 мая 2017

Известный казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев решил продать один из своих наиболее значимых проектов. Выбор олигарха пал на Juno – популярное приложение, предназначенное для упрощения процесса заказа такси. Слухи о будущей сделке быстро облетели мир и вызвали большой резонанс в казахстанской бизнес-сфере.

В марте 2016 года Кенес Ракишев принял участие в финансировании многообещающего нью-йоркского стартапа Juno. Проект был призван облегчить жизнь современных людей и позволить им пользоваться услугами такси с минимальными финансовыми и временными потерями. В настоящее время приложение пользуется огромной популярностью и занимает 2-е место после Uber.

Кенес Ракишев является основным инвестором стартапа, поэтому именно ему принадлежат права на распоряжение судьбой Juno. Первоначально бизнесмен не хотел расставаться с перспективным приложением, однако в конце апреля ему было сделано заманчивое предложение, от которого он просто не смог отказаться. В качестве потенциального покупателя выступил известный интернет-агрегатор Gett занимающийся транспортным бизнесом и предлагающий своим клиентам быстрый и дешевый заказ такси. Компания предложила бизнесмену внушительную сумму –$ 200 000 000, поэтому Ракишев принял решение продать Juno и сосредоточиться на других не менее перспективных проектах.

По прогнозам финансовых экспертов, Кенес Ракишев и его партнер Моше Хогег заработают в пять раз больше, чем они потратили, сделав вклад в развитие стартапа. Более того, не исключено, что в ближайшем будущем казахстанский бизнесмен приобретет другой, аналогичный Juno, продукт. Как считают специалисты, продажа перспективного проекта является не более чем тщательно продуманным тактическим ходом, за завесой которого кроются масштабные планы Ракишева. Впрочем, так это или нет, сможет показать только время.

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Если верить заявлению бизнесмена, он, хоть и сожалеет о продаже Juno, но не думает, что заключаемая им сделка принесет негативные результаты. Напротив, Ракишев уверен, что смена поля предпринимательской деятельности поможет ему добиться весомых результатов в других сферах бизнеса. Пока что о дальнейших планах Кенес старается не распространяться, однако обещает, что поделиться достоверной информацией о них в самое ближайшее время.