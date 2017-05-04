Четверг, 4 мая 2017

Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов-на-Дону) в составе Игоря Костина (председательствующий), Алексея Магомадова и Романа Сапрунова приговорила дагестанца Абдурахмана Усманова к 16 годам строгого режима по делу об участии в войне в Сирии на стороне “Исламского государства”. Об этом сообщает “Кавказский узел”. В качестве дополнительного наказания осужденному назначено полтора года ограничения свободы после выхода из колонии.

Усманов был объявлен виновным по статье 205.3 (обучение терроризму; срок от 15 лет до пожизненного), части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации; в редакции, действовавшей на момент вмененных ему эпизодов, – от 5 до 10 лет колонии) и части 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании; от 8 до 15 лет).

В прениях сторон, прошедших в четверг, прокурор Караев запрашивал для подсудимого 22 года строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей и двухлетним ограничением свободы по отбытии срока.

Сам подсудимый категорически отказался признать вину. “Я знаю, это государственная машина, – заявил он в прениях. – Здесь система, а я человек и не смогу против этой машины идти. Я просто прошу суд при вынесении решения объективно оценить все моменты и оправдать меня. Если по закону, другого варианта нет”.

Усманов подчеркнул, что судьи отказали адвокатам Владимиру Гладкову и Александру Ярошенко, которые добивались, чтобы в процессе были проверены доказательства его невиновности, а также сообщения о пытках силовиками. “По карте (банковской. – Ред.) вы отказали, по биллингу вы отказали, во всех ходатайствах вы отказали, – заметил он. – Это ваше решение, ваше право, мы его уважаем, вы посчитали это нужным, но как мне защищаться?” Подсудимый также заметил: “Какой ЦПЭ’шник будет говорить, что он приехал за мной в Москву, забрал меня, пытал меня, чем только не пытал, – и потом бы сказал это в суде? Вы бы сказали? Никто не сказал бы, это – статья”.

После оглашения приговора Усманов рассмеялся.

Та же коллегия, но под председательством Магомадова, последние месяцы ведет процесс по делу о терроризме, сфабрикованному против 19-летнего гражданина Украины Артура Панова и 34-летнего жителя Ростова-на-Дону Максима Смышляева. Судья Сапрунов в апреле 2015 года приговорил крымского узника Алексея Чирния к семи годам строгого режима. Коллегия под председательством Магомадова в июле 2015-го дала второй пожизненный срок командиру ингушского подполья Али Тазиеву (Магасу). В январе 2016-го Магомадов осудил к четырем годам общего режима дагестанского имама Адама Абдураева.

Согласно фабуле дела, в 2014 году Уманов вступил в “Имарат Кавказ” и выехал в Сирию. Там он, как утверждается, прошел военную подготовку в учебном центре ИГ, а затем около года участвовал в деятельности одного из подразделений этой организации – “Джайш аль-мухаджирин валь-ансар”, – которое состоит преимущественно из выходцев с Северного Кавказа.

В приговоре заявляется, что Усманов занимался тыловым обеспечением группировки, вел сбор денег на нужды вдов и детей погибших боевиков, а также нанимал в Турции адвокатов и подкупал чиновников для помощи задержанным в этой стране исламистам. Прокуратура Дагестана ранее утверждала, что обвиняемый также участвовал в охране позиций боевиков.

По делу прошло около 20 заседаний. Сам Усманов в суде отказался от признательных показаний, данных на следствии, пояснив, что к признанию вины его вынудили пытками и моральным давлением.

Заключенный настаивал, что придерживается традиционного, а не радикального ислама. Мать его гражданской жены в суде отмечала, что он не был строго соблюдающим мусульманином и мог пропустить время намаза.

В 2014 году Усманов с гражданской женой выехали в Турцию и поселились в Стамбуле. Муж зарабатывал частным извозом. На суде арестованный подчеркнул, что его пребывание в Турции, а не в Сирии подтверждается данными биллинга его телефона и зарегистрированной на этот же номер банковской картой, однако судьи истребовать их отказались.

Наладить жизнь в Турции Усманову не удалось, и в октябре 2015 года он переехал в Москву, где устроился в торговый центр. 27 ноября того же года дагестанца задержали на улице. На него сфабриковали протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), ложно обвинив в том, что он матерился. На основании этого протокола Усманов был арестован на 10 суток.

7 декабря 2015-го на выходе из спецприемника № 1 УМВД по Москве в Зюзине дагестанца встретили четверо неизвестных, представившихся оперативниками ЦПЭ. Заковав Усманова в наручники, они увезли его в аэропорт Домодедово, а оттуда вместе с ним вылетели в Махачкалу. После задержания силовики посоветовали дагестанцу признаться в том, что он был в Сирии.

По прибытии в Махачкалу Усманова начали пытать, требуя признательных показаний. Его избивали, притапливали и били током, подключая провода в частности к ушам и к гениталиям. К вечеру 9 декабря у задержанного были отбиты почки, сломан нос, а на теле появились ожоги.

В качестве альтернативы признательным показаниям силовики предлагали Усманову заплатить 30 тысяч долларов “за решение вопроса”.

В итоге задержанный согласился оговорить себя. 10 декабря он в присутствии адвоката по назначению Светланы Музалевой подписал протокол допроса, составленный следователем ФСБ Магомедом Газимагомедовым.

После этого в ИВС, а затем в махачкалинском СИЗО-1 пострадавшему начали оказывать медицинскую помощь. Однако уже через несколько дней к Усманову явились двое оперативников и, продемонстрировав в ноутбуке около полутора тысяч фотографий, потребовали “участвовать в опознаниях”.

Арестованный ответил отказом, после чего его вновь начали пытать током. В итоге 6 января 2016 года Усманов проглотил саморезы и вскрыл вены. В 1-й горбольнице Махачкалы пострадавшему сделали операцию. После этого в ситуацию вмешался замначальника СИЗО Давуд Давыдов, и пытки прекратились.

Следствие по делу было завершено в октябре 2016 года. Однако 3 ноября силовики потребовали от Усманова подписать взамен протокола первого допроса от 10 декабря 2015-го другой, датированный тем же числом. Фабула дела в нем существенно отличалась. В случае отказа силовики угрожали подбросить гражданской жене Усманова наркотики и добиться реального срока для нее. Арестованный подчинился.

20 марта судейская коллегия отказалась проверить сообщения о пытках Усманова. Из пяти ходатайств, заявленных адвокатами, было удовлетворено только одно – о допросе сокамерника подсудимого в махачкалинском СИЗО, который видел на его теле следы побоев и ожоги.

В числе свидетелей обвинения был осужденный в особом порядке по статье 205.5 УК уроженец Владикавказа Ахмед Амерханов. На допросе по видеосвязи из колонии он заявил, будто встречал Усманова в Сирии и запомнил в лицо, а затем опознал по фотографии, продемонстрированной следователем. Он описал подсудимого как человека с кучерявыми волосами и бородой. В действительности у Усманова прямые волосы, а бороду он никогда не носил.