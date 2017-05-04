Четверг, 4 мая 2017

Фонд “Национальное интеллектуальное развитие” (НИР; работает под брэндом “Иннопрактика”), возглавляемый Катериной Тихоновой – младшей дочерью Владимира Путина, – за 2016 год потратил 646,64 миллиона рублей. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на годовой отчет фонда, опубликованный на сайте Минюста.

Как следует из документа, на целевые мероприятия было потрачено чуть больше половины этой суммы – 332,135 миллиона рублей, – а расходы на содержание аппарата управления составили 84,935 миллиона.

По сравнению с 2015 годом бюджет фонда вырос более чем в полтора раза. Общие расходы НИР за позапрошлый год составили 411,5 миллиона рублей. В 2014-м это значение было еще в полтора раза меньше – 281,6 миллиона.

В октябре прошлого года Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что за 2015-2016 годы НИР получил как минимум 877 миллионов рублей. Между тем Би-Би-Си со ссылкой на СПАРК передает, что за 2016-й фонд Тихоновой заключил контрактов на сумму лишь 241 миллион рублей, в нынешнем же году подписал два договора общей стоимостью 142,6 миллиона.

Основными заказчиками фонда, отмечает радиостанция, выступают его попечители – “Роснефть”, “Транснефть” и “Росатом”.