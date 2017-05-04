Четверг, 4 мая 2017

В Москве арендодатели расторгли договор с предвыборным штабом лидера Партии прогресса Алексея Навального и потребовали на следующий день освободить помещение. Об этом сообщает глава избирательной кампании Леонид Волков.

На этой неделе собственники помещений попросили съехать предвыборные штабы еще в пяти городах – Владимире, Волгограде, Вологде, Владивостоке и Краснодаре. По словам Волкова, во Владимире собственнику угрожали возбудить уголовное дело против отца. “Ребята, извините, на меня так давят, что не могу больше держаться”, – приводит глава штаба слова арендодателя из Волгограда.

Во Владивостоке, где открытие штаба было намечено на 15 мая, дважды после заключения договора против арендодателей возбуждали уголовные дела. В пятницу у координатора местного штаба Софьи Кривцовой прошел обыск, изъяли телефон и ноутбук. Ее заместителя Дмитрия Зубарева задержали сотрудники ФСБ и полиции. На него составили протокол по статье 19.3 КоАП (невыполнение законного требования сотрудника полиции) за митинг 26 марта. Суд арестовал Зубарева на 15 суток.

“Кажется, это такая новая замечательная стратегия АП. Гениальный стратегический ход. После зеленки”, – отмечает Волков.

27 апреля ему плеснули в лицо некой жидкостью зеленого цвета. Навального увезли в больницу с ожогом правого глаза. В воскресенье он написал, что, по мнению врача, в составе жидкости была не только зеленка, но и более опасное вещество. Политик прямо обвинил в организации нападения администрацию президента. Навальный уверен, что спецслужбы снабжают исполнителей информацией о его перемещениях, а также обеспечивают им безнаказанность. На видеозаписи были опознаны нападавшие, участники прокремлевского движения SERB Александр Петрунько и Алексей Кулаков.

В четверг “Ведомости” сообщили, что факту нападения на Навального возбуждено дело по статье 116 УК (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью), которая предусматривает до двух лет колонии. Дознание ведет полиция. По какой причине дело квалифицировано по этой статье, в то время как Навальный получил серьезный ущерб здоровью, в публикации не уточняелось.

Избирательные штабы Навального неоднократно подвергались нападениям. 6 марта в Нижнем Новгороде неизвестные залили монтажной пеной двери помещения, где должен был открыться избирательный штаб Навального. Собственнику предлагали прекратить сотрудничество с политиком, а после отказа прислали сообщение с угрозой. 17-го числа подобная атака прошла в Томске. Там пеной залили не только дверь штаба Навального, но и выхлопные трубы машин оппозиционеров.

В ночь на 23 марта в центра Петербурга неизвестные подожгли дверь в избирательный штаб Навального. “Пожарные прибыли оперативно, дверь потушили, – написал Волков. – Ущерб вроде бы нулевой: помещение у нас застраховано; вода на полу – ну уберем; а так ничего больше не пострадало”.

“Но поджигают, конечно, не за этим, – продолжил Волков. – Это, извините, часть “атмосферы ненависти” пресловутой. Сначала гопники из администрации кидают яйца, создавая ощущение, что “так можно”, – а потом по весне где-нибудь найдется уже псих-одиночка, решивший, что раз “так можно”, то “можно” и что потяжелее кинуть. С поджогом двери примерно та же история. Ну и плюс еще сложнее будет в регионах арендодателей искать”.

“Напомню, кстати, – заметил оппозиционер. – За попытку поджога двери офиса ЕР в Крыму режиссер Олег Сенцов осужден к 20 годам лишения свободы”.