Четверг, 4 мая 2017

Судья Суоярвского райсуда Карелии Татьяна Елисеева оштрафовала бывшего депутата горсовета Суоярви Владимира Заваркина, ранее осужденного по делу о сепаратизме, на 20 тысяч рублей за одиночный пикет. О решении, вынесенном 4 мая, тогда же сообщил “7×7″.

Елисеева объявила активиста виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без уведомления).

Пикет Заваркин провел 29 января у дома 35 по улице Ленина, в котором после ремонта, выполненного весной 2015 года, начала протекать крыша. Как утверждает активист, при ремонте крыши украли 2,5 миллиона рублей из городского бюджета. На плакате Заваркина было помещено обращение к районному прокурору Олегу Болгову: “Прокурор Болгов! Нет Вас – нет коррупции”.

Как утверждает бывший депутат, протокол на него оформили по инициативе мэра Суоярви Романа Петрова. “Петров описывает, что мы митинги собрали! – рассказал активист. – Петров, глава Суоярви, сам находится в Вешкелицах – это 50 километров (от города. – Ред.) – и пишет пояснительную записку, что Заваркин выступал там, собрал аудиторию. Никого не было. И не было протокола, составленного по митингу, – через две недели составили протокол”.

Как следует из информации на сайте суда, дело активиста рассматривалось дважды: в обеих карточках судебных разбирательств по административным делам против Заваркина указан один и тот же номер протокола – 289. Первый раз, 3 марта, та же судья Елисеева вернула материалы в полицию для устранения нарушений. В четверг протокол рассмотрели повторно, причем Елисеева была дежурной судьей, дело в расписание на четверг включено не было, а повестку в суд участковый Дмитрий Волчков вручил Заваркину лишь в день заседания.

“Ну что, заплачу я 20 тысяч, – прокомментировал активист решение Елисеевой. – Мы сейчас подадим (жалобу. – Ред.) в Верховный суд Карелии, а потом в Европейский суд по правам человека”.

20 мая 2015 года Заваркин выступил в Петрозаводске на согласованном митинге за отставку главы Карелии Александра Худилайнена. В менее чем двухминутной речи он описал тяжелое социально-экономическое положение в Суоярви и подверг резкой критике губернатора (

ВИДЕО). Свое выступление депутат заключил следующими словами: “Так что мы, наверное, если нас не услышит Российская Федерация, проведем референдум, думаю. Не нужна Карелия России – давайте отсоединимся! Это самое верное будет!”

Месяц спустя карельский главк ФСБ возбудил против Заваркина дело по части 1 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму), предусматривающей до четырех лет колонии. В августе 2015-го активиста под надуманным предлогом уволили из компании “Карелэнерго”, где он работал водителем-электромонтером.

6 ноября того же года судья Петрозаводского горсуда Ольга Ильичева по представлению прокурора карельской столицы Елены Аскеровой признала видео выступления Заваркина экстремистским материалом и запретила распространение записи на всей территории России.

27 ноября 2015-го судья того же суда Эдуард Новоселов приговорил Заваркина к штрафу 30 тысяч рублей. При этом прокурор требовал для депутата два года условно.

Сам активист вину не признал. Тем не менее штраф он вскоре после приговора выплатил.

29 июня 2016 года горсовет Суоярви по представлению прокурора Болгова лишил Заваркина депутатского мандата в связи с судимостью. Решение было принято со второй попытки – пятью месяцами раньше депутаты отказались прекратить полномочия коллеги.