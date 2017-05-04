Четверг, 4 мая 2017

Крымчанин Андрей Лугин, в 2010 году осужденный украинским судом к пожизненному сроку, а на прошлой неделе предпринявший попытку самоубийства, когда его попытались забрать на этап в Россию, вывезен с аннексированного полуострова с не снятыми после операции швами и без сопровождения медика. Об этом сообщат Крымская правозащитная группа со ссылкой на Ирину Лугину, жену осужденного.

Попытку суицида 45-летний Лугин предпринял 26 апреля в симферопольском СИЗО-1. Он вскрыл себе вены и перерезал горло. Пострадавшего доставили в 6-ю горбольницу крымской столицы и прооперировали. 27-го числа жена осужденного рассказала “Крым.Реалиям”, что Лугина перевели из реанимации в обычную палату, однако его состояние стабильно тяжелое.

2 мая осужденного выписали из больницы в медчасть СИЗО для наблюдения фсиновскими медиками. Согласно выписному эпикризу швы Лугину должны были снять 5-го числа.

Однако уже 3 мая больного забрали на этап.

Где находится Лугин, его жене не известно. Она предполагает, что его вывезли в Краснодарский край, а оттуда отправят на участок для пожизненно осужденных ИК-1 особого режима в поселке Сосновке Зубово-Полянского района Мордовии. Там он уже провел девять месяцев в 2016-2017 годах, после чего был возвращен в Крым.

Бывший депутат Керченского горсовета Лугин осужден за убийство и участие в банде Лаптева. Вместе с ним пожизненный срок получил еще один член банды – Юрий Михайлов. Как и Лугина, Михайлова в прошлом году забрали из Крыма – в колонию “Вологодский пятак” (ИК-5 особого режима на острове Огненный в Вологодской области), – а в начале нынешнего вернули в Симферополь. Причины, по каким осужденных привезли обратно на полуостров, в публикациях СМИ и правозащитников не уточнялись.

24 апреля Лугин и Михайлов, узнав, что их 26-го вновь забирают в Россию, объявили сухую голодовку. Они заявили о том, что не принимали российского гражданства и добиваются перевода на континентальную Украину.

Накануне голодовки в Сети появилось обращение Лугина, адресованное президенту Украины Петру Порошенко, главам МИДа и Минюста Павлу Климкину и Павлу Петренко, омбудсмену Валерии Лутковской, а также посольству Украины в Москве и международным правозащитным организациям. “Прошу вас не оставить без помощи своего гражданина, который, несмотря на приговор, остается верен своему государству – в отличие от предателей судей, осудивших меня!” – просил осужденный.

Лугин – инвалид II группы. Он болен рассеянным склерозом, из-за чего слепнет на один глаз. Кроме того, осужденный страдает тромбофлебитом и перенес микроинфаркт. Однако медицинская помощь ему в мордовской колонии не оказывалась, а препараты, высылавшиеся родственниками, не выдавались. О Михайлове его жена Оксана Михайлова сообщала, что “он больной, кровью кашляет”.

В отличие от Лугина, Михайлова забрали на этап в Россию когда и планировали – 26 апреля. Его везут обратно в “Вологодский пятак”.