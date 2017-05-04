Четверг, 4 мая 2017

Набережночелнинский горсуд Татарии приговорил десятого фигуранта местного дела “Таблиги джамаат” Рината Миннегулова к 1 году 8 месяцам общего режима с полугодовым ограничением свободы после выхода из колонии. Об этом сообщает “Татар-информ”.

Как и девять фигурантов, осужденных 20 апреля, Миннегулов был объявлен виновным по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации). Согласно фабуле дела, обвиняемый состоял в “Таблиги джамаат” с января 2015 по октябрь 2016 года – то есть, как можно предположить, до момента задержания.

Подсудимый признал вину. Его дело рассмотрели в особом порядке – без допросов свидетелей и анализа доказательств.

В списке слушаний, назначенных на 5 мая, разбирательство в отношении фигуранта по фамилии Миннегулов отсутствует, но есть одно дело, информация о котором скрыта. Указывается, что заседание в пятницу было вторым (первое прошло накануне) и на нем уже вынесли приговор. Это дело находилось в производстве председателя суда Рината Гайфутдинова.

Выделение дела Миннегулова в отдельное производство “Татар-информ” объясняет тем, что он затянул ознакомление с материалами. Это объяснение, однако, не вызывает доверия. Сложившаяся в России практика такова, что следователям не составляет труда добиться, чтобы суд ограничил обвиняемым и их адвокатам сроки ознакомления с делом. Кроме того, если фигурант ходатайствует об особом порядке, логично предположить, что необходимости детально изучать материалы дела у него нет, поскольку перед ним не стоит задача опровергнуть обвинение.

Далее, процесс по основному делу “Таблиги джамаат” освещался прессой, а информация о приговоре была помещена на сайте суда. Между тем нынешняя публикация “Татар-информ”, насколько удалось выяснить, – единственный источник информации о деле Миннегулова; другие ресурсы ссылаются на это агентство. Наконец, обращает на себя внимание и срок, назначенный десятому фигуранту, – он меньше, чем получили другие обвиняемые.

Все это позволяет с некоторой долей вероятности предположить, что Миннегулов не только выбрал особый порядок разбирательства, но и пошел на сделку с прокуратурой, дав показания на других обвиняемых. Основное дело “Таблиги джамаат” также было рассмотрено в особом порядке, однако можно предположить, что досудебных соглашений его фигуранты не заключали, поскольку их судили всех вместе. Согласно пункту 4 части 1 статьи 154 УПК (выделение уголовного дела) выделять в отдельное производство материалы в отношении лиц, пошедших на сделку с прокуратурой, допустимо, но не обязательно. На практике, однако, следователи повсеместно используют такое право.

20 октября 2016 года, сообщая о задержании подозреваемых по делу, СКР упоминал о восьмерых фигурантах (при этом двое осужденных по основному делу “Таблиги джамаат” были задержаны неделей позже). Такое же число – восемь задержанных – первоначально называла и ФСБ. Затем, однако, она скорректировала свою информацию, заявив, что задержанных лишь семеро. СКР в дальнейшем, после задержания всех фигурантов, также сообщал о девятерых обвиняемых. Информации о том, что чье-либо дело выделено в отдельное производство, следственное ведомство не распространяло.

Фигуранты основного дела “Таблиги джамаат” получили от 2 лет до 3 лет 9 месяцев общего режима по той же части 2 статьи 282.2 УК. Каждому также назначили ограничение свободы на срок от 6 до 10 месяцев после выхода из колонии.

“Таблиги джамаат” (урду Общество распространения веры; ар. “Джамаат ат-таблиг”) основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой, чужда радикальных взглядов и не имеет никакого отношения к терроризму.

В России “Таблиги джамаат” с 2009 года находится под запретом. За рубежом эта организация с 2006-го запрещена в Таджикистане, а с 2013-го – в Казахстане. Попытки запретить “Таблиги джамаат” много лет предпринимаются в Киргизии, однако до сих пор они успехом не увенчались.