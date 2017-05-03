Среда, 3 мая 2017

“Военный трибунал ДНР” приговорил 63-летнего украинского религиоведа Игоря Козловского к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Об этом сообщает его сын Александр.

“Так называемый суд аргументировал свою позицию тем, что Козловский – особенно неблагонадежный гражданин, поскольку он имел контакты с рядом запрещенных в ДНР организаций, в частности, членами партии “Свобода” в 2014 году. Остается надеяться только на широкую общественную поддержку и эффективные действия украинской власти и международных организаций в процессе освобождения Игоря Козловского”, – написал сын осужденного.

При этом ни возраст Козловского, ни наличие находящегося на иждивении сына-инвалида не стали учитываться “судом” как смягчающие обстоятельства.

В январе прошлого года боевики ДНР ворвались в дом Козловского, изъяли технику и документы на квартиру, а также похитили коллекцию антиквариата, которая ему принадлежала. Самого ученого увезли без объяснения причин.

Козловский – кандидат исторических наук, руководитель Донецкого отделения Украинской ассоциации религиоведов, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, один из руководителей Совета церквей области. Он преподавал религиоведение в ДонНТУ. Козловский не смог покинуть Донецк, так как ухаживал за парализованным сыном. Ученый был далек от политики и не принимал участия в боевых действиях в силу возраста и состояния здоровья.

По мнению сына, Козловский мог привлечь к себе внимание силовиков ДНР участием в межконфессиональном молитвенном марафоне “За единство и мир в Украине” в марте-октябре 2014 года. На акции ученый выходил с украинским флагом.

Козловский включен в списки тех, кто подлежит обмену.