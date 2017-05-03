Среда, 3 мая 2017

В Сирии погиб российский военнослужащий Богдан Деревицкий из Братска в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

“В Сирии он проходил военную службу по контракту”, – сообщили в пресс-службе. Ни обстоятельств гибели Деревицкого, ни даты его смерти в сообщении не приводится.

В среду в Братске Деревицкий был похоронен с воинскими почестями. На церемонии присутствовало руководство города и представители командования Восточного военного округа.

С гибелью Деревицкого официальное число погибших российских военных за время сирийской кампании возросло до 33. Однако погибших в Сирии россиян может быть значительно больше, поскольку часть из них участвовала в сирийском конфликте в качестве сотрудников частных военных компаний. О таких потерях официально не сообщается

Во вторник Минобороны сообщило о гибели в Сирии российского военного советника подполковника Алексея Бучельникова.

“Алексей Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск”, – говорится в сообщении. – Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков”.

В результате обстрела Бучельников получил смертельное ранение. В Минобороны не уточнили, какая именно группировка вела обстрел.