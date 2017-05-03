Среда, 3 мая 2017

Антифашист Алексей Сутуга освобожден из ИК-14 в Ангарске Иркутской области после отбытия срока. Об этом сообщает “Новая газета”.

По первоначальной информации, выпустить Сутугу должны были около полудня. Однако он вышел из колонии рано утром, когда родные и друзья из Москвы и Иркутска еще не успели приехать к ИК-14. Сутугу встретили сотрудники ФСБ и отвезли его к бабушке в Иркутск.

30 сентября 2014 года судья Замоскворецкого райсуда Москвы Елена Коробченко приговорила Сутугу к 3 годам 1 месяцу общего режима по части 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное группой лиц) и пункту “а” части 2 статьи 116 УК (нанесение побоев из хулиганских побуждений). 17 декабря коллегия Мосгорсуда под председательством Ольги Неделиной оставила приговор без изменений.

Как утверждалось в материалах дела, Сутуга вместе с “неустановленными лицами” избил малолетних националистов в кафе. Сам активист настаивал, что вмешался в уже начавшийся конфликт, чтобы прекратить его и успокоить дерущихся.

Сутуга подчеркивал политический характер преследования, отмечая, что дело фабриковалось при участии оперативников ЦПЭ.

В начале 2015 года в ИК-14 Сутугу дважды помещали в ШИЗО под надуманными предлогами. Кроме того, на него за три дня наложили 22 взыскания, из них 17 – в один день. Эти взыскания стали поводом для отправки политзека на год в ЕПКТ (единое помещение камерного типа) в ИК-2 строгого режима.

30 июня 2016 года Сутугу вернули в ИК-14. Сразу после возвращения политзека дважды помещали ШИЗО, сорвав при этом длительное свидание с матерью. 23 июля администрация колонии на полгода перевела Сутугу в ПКТ (помещение камерного типа) по сфабрикованным обвинениям в нарушении режима.