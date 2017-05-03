Среда, 3 мая 2017

Защитник прав коренных народов Севера из Приморского края Павел Суляндзига попросил политического убежища в США из-за преследований и угроз со стороны ФСБ. Об этом сообщается на сайте партии “Яблоко”.

Сейчас Суляндзига с семьей находится в США и ждет решения властей о предоставлении ему статуса беженца.

По словам правозащитника, он покинул страну из-за того, что власти фабрикуют против него уголовное дело, оказывая давление на его друзей и родственников.

Суляндзига утверждает, что в отношении него возбудили уголовное дело по заявлению неких людей, считавших себя представителями коренных народов. Они просили проверить деятельность правозащитника на предмет нецелевых расходов. Тем не менее, проверка, которая проводилась летом 2016 года во время избирательной кампании, когда Суляндзига был кандидатом в депутаты Госдумы от “Яблока”, нарушений в его действиях не выявила.

11 декабря 2016 года в Москве полиция задерживала брата Павла, директора Центра содействия коренным малочисленным народам Севера Родиона Суляндзигу. Суляндзига должен был участвовать в семинаре Форума коренных народов. У него дома прошел обыск, по окончании которого активиста доставили в ОП “Коньково”. К вечеру его отпустили, оставив “для изучения” ноутбук Суляндзиги. По мнению Павла Суляндзиги, его брата допрашивали как свидетеля по фабрикуемому против него уголовному делу.

В сентябре 2014 года Родиона Суляндзигу в числе прочих делегатов не выпустили из страны на проходившую в Нью-Йорке конференцию ООН по вопросам коренных народов. В московском аэропорту Шереметьево на паспортном контроле ему повредили несколько страниц в загранпаспорте.

Правозащитник утверждает, что в последнее время давлению подверглись и другие связанные с ним люди. Так, по словам Суляндзиги, сотрудники ФСБ оказывали давление на некого знакомого с ним бизнесмена, чтобы вынудить того написать заявление о мошенничестве со стороны правозащитника. По сведениям Суляндзиги, сделать это бизнесмена убеждал лично глава Приморского края.

Кроме того, недавно сына Суляндзиги, который проходил срочную службу в Подмосковье, перевели в “горячую точку” на Кавказ. По утверждению политэмигранта, командир воинской части признался, что приказ о переводе поступил из ФСБ.

Также недавно помощник правозащитника Дмитрий Бережков попросил политического убежища в Норвегии, объяснив это тем, что ФСБ требовала от него показаний о работе Суляндзиги на иностранные фонды, “выступающие против интересов России”.

Суляндзига – один из основателей Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, фонда развития коренных малочисленных народов “Батани”, заместитель председателя Рабочей группы ООН по бизнесу и правам человека. В марте прошлого года фонд “Батани” Минюст включил в реестр “иностранных агентов”.