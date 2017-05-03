Среда, 3 мая 2017

МВД окончательно отказало журналисту “Новой газеты” гражданину Узбекистана Худоберди Нурматову (псевдоним Али Феруз) в убежище. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

“Главным управлением по вопросам миграции МВД России принято окончательное решение об отказе в предоставлении временного убежища в России журналисту Новой газеты Худоберди Нурматову (он же Али Феруз). Его жалоба на аналогичное решение ГУМВД по Московской области не удовлетворена”, – сказал источник.

Теперь Феруз обязан уехать из России. “Если он этого не сделает, то подлежит помещению в изолятор временного содержания и последующей депортации”, – отметил источник.

По словам источника, в 2008 году Феруз был фигурантом уголовного дела. Осужденный за терроризм житель Тамбова Алексей Никитин заявлял, что именно Феруз вовлек его в экстремистскую деятельность. “Нурматов распространял печатное издание Мухаммад Джамил Зину “Исламская акида по священному Корану и достоверной сунне”, внесенное решением Лефортовского районного суда Москвы в апреле 2015 года в перечень экстремистских материалов. Он же занимался последующим трудоустройством Никитина под начало вербовщиков запрещенной группировки “Исламское государство”, – заявил источник.

По сведениям источника, Феруз нелегально находится в России более пяти лет. “В последнее время с помощью “Новой газеты” и адвокатов пытался получить в России официальный статус, что с таким прошлым и при отсутствии законных оснований нереально, -

сказал источник. – Органами полиции начата проверка “Новой газеты” по факту незаконного трудоустройства иностранца, не имеющего патента в России”.

В пятницу у здания администрации президента прошли одиночные пикеты в поддержку Феруза. Акцию организовал профсоюз журналистов и работников СМИ. Сам Феруз находится в больнице в связи с осложнениями после гриппа. Его госпитализировали накануне из ОП “Пресня”.

16 марта Феруза задержали полицейские и доставили в ОП “Пресня”. В полиции сообщили, что причиной задержания стало нарушение им иммиграционных правил (статья 18.11 КоАП). На журналиста составили административный протокол и взяли подписку о явке в суд. Санкция по этой статье предусматривает помимо штрафа обязательную высылку из России.

“Насколько нам известно, это сделано по требованию узбекской стороны, откуда он уехал несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы”, – заявил главный редактор издания Дмитрий Муратов. По его словам, биография Феруза ранее была досконально проверена российским МВД, за два года работы в редакции к нему также не было никаких претензий.

“В настоящее время Феруз имеет законные основания находиться в России, поскольку недавно получил письмо из МВД об отмене решения об отказе в предоставлении ему временного убежища. До тех пор, пока ходатайство об убежище не будет рассмотрено вновь, он может оставаться на территории России”, – подчеркнули в “Новой”.

17 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремле не получали обращения Феруза с просьбой об убежище в России. “Мы слышали и видели сообщения СМИ о том, что якобы он обращался, но мы не получали никаких обращений, это единственное, что я могу констатировать”, – сказал Песков. – Никаких бумаг мы не получали, мне неизвестно о том, что какие-то входили обращения на этот счет”.

Между тем у “Новой газеты” есть документальные подтверждения того, что запрос по поводу Феруза в администрации президента не только получили, но и отреагировали на него, переправив его в МВД. Ответ из ведомства редакция получила в январе.