Среда, 3 мая 2017

В Оболонском райсуде Киева начались предварительные слушания по делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене и пособничестве российской агрессии. Об этом сообщает Укринформ.

Процесс ведет коллегия в составе Владислава Девятко (председательствующий), Константина Васалатия и Максима Титова. Обвинение поддерживает прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко. Защищает подсудимого адвокат Виталий Сердюк.

В начале слушаний Сердюк подал ходатайство о переносе заседания, заявив, что Януковича не проинформировали надлежащим образом о времени и месте слушаний.

Судьи удовлетворили ходатайство, но по другим основаниям. Девятко указал, что Янукович был должным образом оповещен, однако ему нужно предоставить возможность для участия в разбирательстве по видеосвязи.

Предварительные слушания продолжатся 18 мая; начало заседания в 10 часов по местному времени (летом соответствует московскому).

Януковичу инкриминированы часть 1 статьи 111 (государственная измена; санкция от 12 до 15 лет колонии), часть 5 статьи 27 – часть 3 статьи 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей и иные тяжкие последствия; от 10 лет до пожизненного срока) и часть 5 статьи 27 – часть 2 статьи 437 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны; от 10 до 15 лет). Разбирательство решено проводить заочно, поскольку экс-президент скрывается в России, которая предоставила ему временное убежище. Насколько известно, он живет в Ростове-на-Дону.

Прокурор Кравченко заявил, что в прениях будет требовать для подсудимого пожизненного срока.

Между тем в среду стало известно, что Интерпол прекратил международный розыск Януковича. Причины такого решения не пояснялись. Как можно заключить из опубликованного в четверг поста генпрокурора страны Юрия Луценко, новое руководство Интерпола выдвигает иные, чем прежде, условия объявления лиц в розыск.

“Эту проблему мы решим, – заверил Луценко. – Либо убедим Печерский суд (Киева. – Ред.) принять решение в соответствии с требованиями нового руководства Интерпола. Либо получим в суде приговор и объявим VIP-беглецов (наряду с Януковичем из базы международной полицейской организации исключили еще двух лиц. – Ред.) в розыск для отбывания наказания”.