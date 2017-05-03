Среда, 3 мая 2017

На переговорах в Астане Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Об этом сообщает Интерфакс.

При этом два члена делегации сирийской вооруженной оппозиции демонстративно покинули пленарное заседание. “Мы не принимаем участие Ирана в качестве страны-гаранта”, – прокричал один из членов делегации оппозиции во время выступления главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова на заседании. Глава делегации оппозиции Мухаммед Аллуш на пленарное заседание не прибыл.

В Дамаске заявили о поддержке российской инициативы о создании зон деэскалации в Сирии. При этом сирийские власти подчеркивают приверженность договоренностям о прекращении огня в Сирии, достигнутым 30 декабря 2016 года при посредничестве России, Турции и Ирана.

Накануне тему создания в Сирии зон деэскалации обсуждали президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на переговорах в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

“Создание зон безопасности должно привести к дальнейшему умиротворению и укреплению режима прекращения огня”, – заявил по итогам переговоров Путин. – Что касается полетов авиации. Если это зона деэскалации, то авиация там тоже работать не будет. При условии, что из этих зон не будет наблюдаться никакой военной активности”.

Четвертый раунд переговоров по урегулированию кризиса в Сиирии в Астане начался в среду. При этом сирийская вооруженная оппозиция заявила о приостановке своего участия в них. “Делегация приостановила свое участие, представив меморандум об обязательстве прекратить (правительственные. – Ред.) бомбардировки”, – заявил представитель оппозиционного Сирийского национального совета Ахмад Рамадан.

В декабре прошлого года умеренные повстанцы и режим Асада пришли к соглашению о начале мирных переговоров, в связи с чем в ночь на 30 декабря в Сирии было объявлено перемирие. 9 января Асад заявил о готовности к переговорам с оппозицией в Астане.

3 января сообщалось, что часть сирийских повстанцев отказалась участвовать в переговорах. Об этом заявили двенадцать группировок, входящих в Сирийскую свободную армию.

24 января стало известно, что сирийская оппозиция отказалась подписывать коммюнике по итогам встречи в Астане.