Среда, 3 мая 2017

Мемориал Иводзимы в Арлингтоне

Нам стоит присмотреться к печальному опыту США, где американцы бесплатно за свою страну не воюют. Поэтому ни для какой серьезной войны американская армия не предназначена. В России по-другому: у нас есть исторический опыт Великой Отечественной, в которую наши деды и отцы отстояли Родину не ради денег. Для Америки, которая разбогатела на двух мировых войнах, это звучит глуповато.

Александр Пыжиков, доктор исторических наук, профессор МПГУ

С самого основания нашей страны каждому поколению наших граждан приходилось доказывать свою верность государству. Весь земной шар усеян могилами молодых американцев, откликнувшихся на призыв служить… Поэтому, дорогие американцы, не спрашивайте, что может предложить вам Америка, – спросите, что вы можете сделать для своей страны.

Джон Кеннеди, 35-й президент США. Инаугурационная речь 20 января 1961 года