Среда, 3 мая 2017

ФСБ заявила о задержании в Краснодаре гражданина Украины при попытке сбыта огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатки. Об этом сообщает Интерфакс.

“Пресечен незаконный канал поставки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ контрабандным путем с территории Украины с целью их последующего сбыта”, – заявил представитель управления спецслужбы по Краснодарскому краю.

В ФСБ не уточнили, какое количество оружия и взрывчатки изъяли у задержанного.

Никакой информации о задержанном спецслужба не раскрывает.

Силовики будут решать вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и части 1 статьи 226.1 УК (контрабанда).

5 декабря 2015 года в Ростове-на-Дону ФСБ и полиция задержали 17-летнего гражданина Украины Артура Панова. Сообщалось, будто при обыске в его комнате обнаружили самодельную бомбу. Заявлялось также, что в ноутбуке молодого человека нашли файл, в котором якобы были указаны точное время и место готовящегося взрыва – зрительный зал Театра им. Горького. После этого, утверждали силовики, Панов собирался устроить теракт в Москве. 6-го числа молодого человека арестовали. 22 апреля по этому же делу задержали 33-летнего местного жителя Максима Смышляева. Смышляева обвиняют в содействии Панову. Смышляев отказался признать вину, Панов признал частично.