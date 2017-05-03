Среда, 3 мая 2017

ФСИН требует от лидера Партии прогресса Алексея Навального не выезжать из России после получения загранпаспорта. Об этом сообщил в своем твиттере адвокат политика Вадим Кобзев.

Как написал юрист, ему позвонила начальница уголовно-исполнительной инспекции, в которой отмечается приговоренный к условному сроку Навальный, и “очень настоятельно просила передать, что осужденным выезжать за границу законом запрещено”.

Ранее в четверг Навальный сообщил в своем блоге, что получил загранпаспорт, в выдаче которого ему отказывали пять лет. “Видимо, есть некое “водяное перемирие” на медицинские темы, – заметил политик. – Теперь могу поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз”.

В декабре 2015 года Мосгорсуд признал законным отказ ФМС выдать Навальному загранпаспорт, указав, что политик условно осужден.

Российские законы действительно не разрешают условно осужденным выезд за границу. Исключение предусмотрено лишь для случаев смерти или тяжелой болезни близкого родственника осужденного. ЕСПЧ в сентябре 2016 года указал на неправомерность такого всеобщего запрета. “Ограничения могут быть оправданы, только если имеются явные признаки подлинного общественного интереса, которые перевешивают право человека на свободу передвижения”, – отметил Страсбургский суд в решении по жалобам двух заявителей из России.

27 апреля около 17:30, когда Навальный садился в машину возле офиса ФБК в бизнес-центре “Омега-плаза” на улице Ленинская Слобода недалеко от центра Москвы, неизвестный плеснул ему в лицо едкой жидкостью зеленого цвета. Навального увезли в больницу, ему диагностировали химический ожог глаза. 1 мая пользователи соцсетей опознали исполнителей преступления. Это были активисты прокремлевского движения SERB Александр Петрунько, плеснувший жидкость в глаза Навальному, и Алексей Кулаков, снимавший нападение.

2 мая Навальный сообщил, что ему уточнили диагноз – химический ожог правого глаза средней степени. “На настоящий момент глаз потерял 80 процентов зрения. Пока это не является необратимым. Меня активно лечат, и есть надежда, что вылечат. Мне бы сейчас, конечно, сильно помог выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании, но, как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже пять лет и загранпаспорт не дает”, – отметил он.

Навальный подчеркнул, что расследование нападения на него “совсем не ведется” официальными структурами. “Это бездействие смотрится особенно любопытно на фоне того, что главный непосредственный участник уже найден, – отмечает политик. – Очевидно, что бездействие это является фактически помощью нападавшим. Им дают время скрыться, договориться, уничтожить улики и следы”.