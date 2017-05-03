Среда, 3 мая 2017

По факту нападения на лидера Партии прогресса Алексея Навального открыто уголовное дело. Об этом сообщают “Ведомости” со ссылкой на неофициальные источники.

Дело возбуждено по статье 116 УК (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью), которая предусматривает до двух лет колонии. Дознание ведет полиция.

Как рассказал изданию некий федеральный чиновник, ход расследования контролируется “на самом высоком уровне”. На этом же уровне, по словам собеседника “Ведомостей”, контролируют расследование дел о нападениях на блогера Илью Варламова в Ставрополе и на активистку “Яблока” Наталью Федорову в Москве.

По какой причине дело квалифицировано по 116-й статье, в то время как Навальный получил серьезный ущерб здоровью, в публикации не уточняется.

Позже в четверг РБК передал, что полиция проверяет боевиков SERB, ранее уличенных оппозиционерами в причастности к преступлению. Лидер движения Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) рассказал, что его и других боевиков вызвали по телефону для дачи объяснений. В частности, силовики звонили сербовцу Алексею Кулакову, снимавшему нападение на видео.

Между тем Бекетов отрицает причастность SERB к нападению. Оппозиционеры установили, что непосредственным исполнителем преступления был боевик Александр Петрунько. В то же время Бекетов настаивает, что Петрунько за два дня до инцидента выехал из Москвы в аннексированный Крым.

Нападение на Навального было совершено днем 27 апреля у офиса Фонда борьбы с коррупцией недалеко от центра Москвы. Преступник плеснул политику в лицо зеленкой с неким добавленным в нее химикатом.

Навальный получил химический ожог правого глаза средней степени. Глаз потерял 80 процентов зрения. “Пока это не является необратимым, – отмечал политик. – Меня активно лечат, и есть надежда, что вылечат”. Однако, добавил он, предпочтительным было бы лечение за границей.

В четверг Навальный сообщил, что получил загранпаспорт, в выдаче которого ему отказывали пять лет. Однако в уголовно-исполнительной инспекции заявили, что, несмотря на это, выезжать из России политик права не имеет, поскольку он условно осужден. Закон действительно не разрешает условно осужденным покидать пределы России, хотя ЕСПЧ и указывал на неправомерность такого запрета.