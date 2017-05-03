Среда, 3 мая 2017

УФСБ по Брянской области возбудило против инженера Гостехнадзора Виктора Рыжанова дело о сборе сведений про пограничников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката “Команды 29″ Евгения Смирнова, который представляет интересы фигуранта.

В деле Рыжанова шесть эпизодов, квалифицированных по части 1 статьи 283.1 УК (незаконный сбор сведений, составляющих государственную тайну). Она предусматривает до четырех лет колонии. Инженер находится под подпиской о невыезде.

Рыжанов – житель села Лужки Воронокского сельского поселения Стародубского района области. Село находится в нескольких километрах от границы с Украиной. “Часть товаров на Украине стоит дешевле, чем в России, – рассказал Смирнов. – Естественно, местные жители покупают их там, и мой подзащитный не исключение. У него есть многочисленные знакомые, которые приходили на границу и продавали ему продукты питания”.

Товары инженер покупал для личного использования. Однако даже в таких случаях жители Лужков стараются избегать таможенного досмотра, декларирования и иных бюрократических процедур, даже если покупают товары для личного использования. Поэтому встречи с продавцами они назначают не на погранпункте, а в стороне от него.

“Чтобы не попасться, – рассказал Смирнов, – Рыжанов звонил своему приятелю пограничнику, с которым вместе служил в армии, и спрашивал: будете сегодня патрулировать? Тот ему отвечал: нет, сегодня спокойно. Рыжанов в качестве благодарности давал ему бутылку”.

Знакомым пограничником был Владимир Корнеенко. 29 марта нынешнего года судья Московского окружного военного суда Альберт Тришкин приговорил Корнеенко к полутора годам условно по статье 283 УК (разглашение государственной тайны). Все разбирательство, включая оглашение приговора, прошло в один день.

Как рассказал изданию сам Рыжанов, первый раз ФСБ явилась к нему с обыском именно как к свидетелю по делу пограничника. Обыск прошел в середине февраля 2016 года. Силовики изъяли у инженера компьютер, мобильник и все электронные носители информации.

В октябре того же года Рыжанов был задержан у себя на работе уже как подозреваемый. “Я понятия не имел, что в словах, которые мне говорили, есть информация, которую нельзя рассказывать”, – заметил инженер в беседе с РБК. “Мой подзащитный никогда не знакомился с секретными документами и не имеет представления, какая информация является секретной”, – поддержал Рыжанова адвокат Смирнов.

По словам юриста, “пустяковое” дело ведется с “беспрецедентным оперативным сопровождением”, на которое “брошены все силы” областного главка спецслужбы. “Каждый мой приезд в Брянск сопровождается постоянным наблюдением ФСБ, – рассказал Смирнов. – Однажды во время моего общения с подзащитным мы насчитали 12 человек в четырех машинах, которые за нами следили”.

Адвокат не исключил, что причиной преследования Рыжанова является его политическая деятельность. В 2014 году инженер был избран депутатом Воронокского сельсовета и рассматривался как кандидат на пост главы поселения. Сам Рыжанов также заметил: “До тех пор, пока я никуда не баллотировался, я никому не нужен был”.

Статья 283.1 была включена в УК в ноябре 2012 года и до сих пор активно не применялась. По крайней мере, в 2016 году, по данным Судебного департамента Верховного суда, по ней не было вынесено ни одного приговора. Как заметил Смирнов, дело Рыжанова – “одно из пилотных: оно будет формировать правоприменительную практику по этой статье”.

Лидер “Команды 29″ адвокат Иван Павлов заметил в связи с делом Рыжанова: “Статья 283.1 позволяет преследовать за нарушение режима гостайны людей, не являющихся секретоносителями, тогда как только секретоносители могут четко понимать, что является гостайной, а что нет. Возможность обвинять людей в нарушении правовых актов, с которыми они не могли быть ознакомлены, противоречит Основному закону”.

Поэтому, заметил юрист, если приговор Рыжанову не устроит защиту, в Конституционный суд будет подана жалоба с требованием признать статью 283.1 нарушающей Конституцию.