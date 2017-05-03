Среда, 3 мая 2017

Прокуратура Калужской области проведет проверку из-за опубликованного в интернете видео с танцами в церкви села Перемышль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает “Амур.Инфо”, ролик выложил на своей странице в Фейсбуке пользователь Василий Бурандасов. В комментарии к видео он пояснил, что на видео гимнасты выполняют трюки, а молодой человек учит детей танцам.

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда осудил танцы в храме. Легойда написал, что может “понять особые обстоятельства (“хотели на улице, стало холодно – пришлось перенести в храм”) и попытки миссионерских устремлений”, но это не оправдывает такие действия.

“Храм – место для молитвы. Для общения с Богом. Внебогослужебное использование храмового пространства, конечно, возможно, – для бесед. Например, на евангельские темы. Особенно, когда нет у храма других помещений. Но любую, скажем так, творческую активность на приходе, которая сама по себе может вполне даже приветствоваться, лучше проявлять вне пространства, где совершается литургия. Мне кажется, это вполне очевидно”, – подчеркнул Легойда.

В среду стало известно, что управление СКР по Кемеровской области проводит проверку по факту размещения в соцсети “Вконтакте” некоей жительницей Кемерово фотографии, где она прикуривает от свечки в церкви.

Как сообщает портал VSE42.ru, владелица страницы подтвердила одному из пользователей “ВКонтакте”, что на фотографии она. Однако потом девушка заявила изданию, что взяла фотографию со страницы другого пользователя, а сама проживает в Киеве, хотя и родилась в Кемерово.

В феврале СКР возбудил уголовное дело против 21-летней жительницы Белгорода, разместившей на своей странице в соцсети фотографии, на которых она прикуривает от свечки в церкви. Девушке вменили часть 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих), ей грозит до года лишения свободы.