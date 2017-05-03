Среда, 3 мая 2017

Турция сняла ограничения на ввоз российской пшеницы в рамках режима переработки товаров внутри таможенной территории. Об этом заявил министр экономики страны Нихат Зейбекчи, сообщает Интерфакс.

Такой режим позволяет турецким компаниям закупать сырье и материалы, а также промежуточные товары без уплаты таможенных пошлин, если они предназначены для переработки внутри страны и последующего экспорта готовой продукции.

С 15 марта Турция исключила Россию из числа стран, которые пользуются правом беспошлинного ввоза некоторых видов растительной продукции. После этой даты пшеницу и кукурузу в Турцию российские экспортеры могли поставлять с пошлиной в 130 процентов, рис – в 45, подсолнечное масло – в 36 процентов.

Накануне в Сочи президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о снятии всех взаимных торговых ограничений, кроме запрета на импорт турецких томатов. Об этом они заявили в ходе пресс-конференции, сообщает пресс-служба Кремля.

“Сегодня в ходе нашего совещания, кроме помидоров, мы пришли к согласию по всем вопросам. Несомненно, мы желаем, чтобы турецкие помидоры оказались на российском рынке, потому что они и вкусные, и дешевые. И это совет нашим партнерам”, – сказал Эрдоган.

“Мы договорились о комплексном решении всех проблем, связанных с ограничениями. Исходим из того, что любые ограничения разрушают экономику, вредят в конечном итоге нашим производителям”, – заявил российский президент. По его словам, ограничения на импорт томатов будет отменены после того, как российские производители окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынка.

“Действительно, турецкие помидоры подешевле, и мы это прекрасно понимаем, и мы заинтересованы в том, чтобы наш потребитель получал более дешевый продукт. Но мы также заинтересованы в том, чтобы сельхозсектор России развивался, а те, кто взял кредиты под гарантии правительства, не оказались у разбитого корыта”, – сказал Путин.

Отношения между Москвой и Анкарой резко ухудшились после того, как турецкие ВВС 24 ноября 2015 года сбили российский Су-24 у границы с Сирией. Тогда были введены ограничения на импорт продовольствия из Турции. Правительство запретило с 1 января 2016 года ввоз в Россию из Турции замороженного мяса кур и индейки, нескольких категорий овощей и фруктов, гвоздик, а также соли. Был отменен безвизовый режим, запрещено авиасообщение и турпоездки в Турцию.

В июне 2016 года отношения между странами улучшились после телефонные переговоров Путина и Эрдогана. 30 июня по указанию президента премьер Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить меры по поэтапному снятию ограничений в сфере экономических отношений с Турцией. “Нужно подготовить предложения по изменению соответствующих решений, то есть и корректировки указа, и постановления правительства. Действовать будем поэтапно. Здесь необходимо, с одной стороны, отменять эти ограничения с учетом улучшения общеполитического фона, но не в ущерб российским производителям и тем партнерам, которые уже заняли высвободившиеся ниши”, – сказал Медведев.

Однако уже 5 июля Медведев заявил, что поставки в Россию турецких овощей в ближайшее время не возобновятся. “Решений никаких не приняли, будем обсуждать с турецкими партнерами, чего и как, но это не значит, что мы немедленно побежали и все открыли. Решение принято только одно – в отношении туристических маршрутов”, – сказал Медведев.