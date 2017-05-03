Среда, 3 мая 2017

Власти Франции предоставили убежище художнику-акционисту Петру Павленскому. Об этом сообщает AFP со ссылкой на адвоката художника.

16 января Павленский сообщил, что эмигрировал из России после попытки его “политической ликвидации с помощью операции силовых структур”. Павленский выехал из страны вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми. Он намерен просить политическое убежище во Франции.

Причиной отъезда, пояснил художник, стало то, что актриса Театра.doc Анастасия Слонина обвинила его и Шалыгину в сексуальном насилии. Павленский назвал обвинения “провокацией спецслужб”. По части 2 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц) им грозило до 10 лет колонии. В случае обвинительного приговора дети художника попали бы в детдом. Из-за угроза детям, пояснили Павленский и Шалыгина, и было принято решение эмигрировать.

Адвокат Слониной Юрий Лысенко подтвердил, что его подзащитная написала заявление в полицию на Павленского. “Пока не прошла проверка ни Анастасия, ни я комментарии давать по этому поводу не будем, потому что в противном случае мы будем уподобляться самому Павленскому”, – сказал адвокат.

Директор Театра.doc Елена Гремина в свою очередь передала “Медузе” видеозапись избиения артиста Василия Березина, датированную 31 октября 2016 года. По ее словам, один из присутствующих в кадре мужчин – Павленский. При этом Гремина сообщила, что после инцидента против Павленского возбудили дело по статье 116 УК (побои), предусматривающей до двух лет колонии.

Сам Павленский утверждал, что дрался с Березиным один на один, а прочие лица, попавшие в кадр, лишь присутствовали при конфликте. По словам художника, Слонина пожаловалась ему, что актер “ее душит, избивает, бьет головой об ванну”. “Когда мы встретились, – продолжил Павленский, – он начал провоцировать драку”.

Художник также заметил, что никаких отношений со Слониной у него не было. “Насилия с нашей стороны никакого не было, не было ничего даже похожего на насилие. То, что произошло… Был вечер, который мы провели. Какая-то подростковая возня и все”, – сказал художник, заметив, что полового акта не было.

“Когда мы расставались, мы были убеждены, что мы как были в дружеских, так же и расстаемся в дружеских отношениях”, – сказал Павленский.

17 января адвокат художника Ольга Динзе сообщила, что столичная полиция отказалась возбудить уголовное дело в отношении х Павленского по заявлению об избиении Березина. При этом Динзе отметила, что по заявлению Слониной “пока проводится проверка”. “Как только будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению актрисы, и оно не будет отменено, у нас появятся повод и основания для инициирования возбуждения проверки уже против нее”, – отметила Динзе.

В России художник провел ряд громких акций, в том числе “Свобода” на Малом Конюшенном мосту в Петербурге и “Угроза” с поджогом двери здания ФСБ на Лубянской площади в Москве.