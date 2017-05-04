Популярный вид тары для сыпучих грузов – биг-бэги
Несколько лет назад на рынке появился новый вид тары – биг-бэг. Это универсальные мешки (контейнеры) для хранения и перевозки сыпучих грузов. Рассмотрим основные особенности и преимущества упаковки.
Удобная упаковка с повышенной грузоподъемностью
Мешки изготавливают из полипропиленовой ткани. Для грузоподъемных операций предназначены прочные стропы, их количество во многом определяет применение тары. Так, одностропный биг-бэг используют для хранения химических удобрений, смесей, песка, стройматериалов и пр.
Различают мягкие и каркасные контейнеры. Мягкая тара является одноразовой, она представлена в разных модификациях, отличаясь несколькими параметрами:
- объемом и размерами;
- грузоподъемностью;
- количеством строп и пр.
Есть специальные виды упаковки с дополнительными элементами в виде верхней крышки, люка для доступа к хранящимся товарам и создания естественной вентиляции. Грузоподъемность упаковки достигает 2000 кг. Максимальное количество ручек контейнеров – четыре.
Преимущества универсальной упаковки:
- стойкость к ударам и возможность штабелирования;
- защитная поверхность мешков, исключающая скольжение;
- возможность изготовления тары разных модификаций.
Какие грузы можно перевозить в мешках биг-бэг
Полипропиленовый двустропный биг-бэг используется для перевозки и хранения различных сыпучих грузов, от минеральных подкормок до железной руды, строительного клея и пр. Материал, из которого изготавливают упаковку, имеет разную плотность, от этого зависит грузоподъемность тары.
С мешками удобно работать, они позволяют ускорить процесс погрузки, разгрузки, перевозки и фасовки, исключая взаимодействия хранящейся продукции с окружающей средой. Выбор тары зависит от того, в каких условиях вы будете ее эксплуатировать, и что планируете в ней перевозить и хранить.
При необходимости на четырехстропный биг-бэг можно наносить печать (до четырех цветов). Тара с четырьмя стропами широко применяется на стройке, в производстве, пищевой промышленности, фермерском хозяйстве и других отраслях. В мешках доставляются сухие строительные смеси, цемент и пр.
В основном применяют стандартные мешки, но есть и специальная тара с дополнительными функциями и элементами: для транспортировки опасных грузов, мешки с вентиляцией для перевозки фруктов и овощей, упаковка с антистатической поверхностью, морозоустойчивые биг-бэги.