Вторник, 2 мая 2017

Судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Ольга Кузнецова продлила фигурантам второго дела “украинских диверсантов” Дмитрию Штыбликову, Алексею Бессарабову и Владимиру Дудке сроки содержания в СИЗО еще на два месяца – до 8 июля. Об этом во вторник сообщила Крымская правозащитная группа.

Слушания прошли в маленьком зале, рассчитанном на пять-шесть посетителей. Родственники Штыбликова специально приехали на суд из Севастополя, потому что другой возможности увидеть арестованного у них нет. Однако назначенный адвокат политзека привел в зал двух человек, представил их своими помощниками и ходатайствовал о присутствии этих лиц на слушаниях. Следователь ФСБ ходатайство поддержал. В итоге для всех родственников Штыбликова места в зале не хватило. Как считают близкие политзека, адвокат намеренно привел посторонних, чтобы часть родственников на слушаниях присутствовать не смогла.

Как и во время прошлых слушаний о продлении Штыбликову ареста, на оглашение постановления назначенный адвокат не остался. Имя юриста правозащитники не уточняют. В ноябре 2016 года сообщалось, что политзек подписал соглашение с адвокатом Арманом Петросяном. Брат арестованного высказывал опасение, что Петросяна Штыбликову навязала ФСБ.

Родственники Дудки сообщили, что политзек похудел и осунулся. Незадолго до суда арестованного посетил в симферопольском СИЗО-1 представитель российского омбудсмена (из публикации не понятно, идет ли речь о федеральном омбудсмене Татьяне Москальковой или об омбудсмене аннексированного Крыма Людмиле Лубиной). В этой связи родственники надеются, что смогут передать Дудке необходимые лекарства.

В феврале политзек во время рассмотрения апелляции на продление ему ареста сообщил, что, так же как и другие заключенные СИЗО, не получает медицинской помощи, а медикаменты, принесенные родственниками, ему передали только через месяц.

Ранее аресты фигурантам дела продлевал Ленинский райсуд аннексированного Севастополя. По какой причине в этот раз слушания были проведены в Симферополе, правозащитники не уточнили.

Все трое обвиняемых – жители Севастополя. 46-летний Штыбликов и 40-летний Бессарабов – военные эксперты; 53-летний Дудка – украинский военный моряк в отставке, капитан 2-го ранга, член Объединения ветеранов разведки Украины. Штыбликов в прошлом также служил в украинской армии.

Фигурантов дела задержали 9 ноября 2016 года; на другой день все трое были арестованы. Сейчас срок содержания политзеков в СИЗО был продлен уже в третий раз.

Следствие ведет УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Всем троим обвиняемым инкриминированы часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы). С учетом части 2 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) им грозит до 10 лет колонии.

В ФСБ заявляли, будто фигуранты планировали “совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым”. Утверждалось, что у них изъяты оружие и взрывчатка, средства спецсвязи и карты-схемы объектов, где намечались диверсии.

Между тем 12 ноября выяснилось, что оружие, которое изъяли у “диверсантов”, предназначено для игры в страйкбол. Кроме того, отмечалось, что продемонстрированные на видео ФСБ пустые бланки с печатью украинской войсковой части № А-0235 недействительны – они относятся ко времени до марта 2014 года, поскольку после аннексии Севастополя эта часть прекратила существование.

14 ноября ФСБ распространила видеозаписи, на которых Штыбликов и Бессарабов дают признательные показания. Запись допроса Дудки спецслужба не обнародовала. Позже в тот же день стало известно, что он отказался от первоначальных признательных показаний, пояснив, что дал их под давлением.

Родственники Штыбликова после его ареста заключили соглашение с адвокатом “Агоры” Александром Попковым, однако политзек под давлением спецслужбы от услуг независимого юриста отказался.