Вторник, 2 мая 2017

Минкомсвязи рассматривает возможность введения компенсационного платежа от госкомпаний, которые закупают зарубежное программное обеспечение при наличии отечественного аналога. Об этом заявил глава ведомства Николай Никифоров, сообщает Интерфакс.

Собранные таким образом средства могут быть направлены в Фонд развития информационных технологий (ФРИТ), образованный в январе этого года. “Было озвучено предложение, что такой компенсационный платеж должен составлять около 5 процентов. Купил на 100 миллионов рублей зарубежного ПО, будь добр 5 миллионов рублей перечислить в фонд развития ИТ”, – сказал Никифоров.

По мнению министра, необходима “некая мера стимулирования рублем” закупок российского софта. При этом Никифоров подчеркнул, что пока идет предварительное обсуждение. “Эти предложения нам предстоит выработать вместе с коллегами из Минэкономразвития и Минфина”, – отметил глава Минкомсвязи.

В настоящее время госкомпании законодательно не обязаны закупать продукты из реестра отечественного ПО, такая обязанность есть только у госорганов.

С 1 января 2016 года запрещены закупки госорганами иностранного софта в случае наличия отечественных аналогов в реестре российского ПО. В конце января прошлого года Владимир Путин поручил подготовить предложения по расширению запрета. Помимо идеи об административном наказании чиновников в проекте доклада президенту содержатся предложения по распространению запрета на закупки не только иностранного ПО, но и иностранного оборудования.

В ноябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские госструктуры не могут полностью отказываться от продукции от Microsoft и других иностранных производителей. По его словам, перейти на отечественное программное обеспечение можно только тогда, когда “отечественные производители софта родят что-то более эффективное”. “Тогда, конечно, будет прямая целесообразность тотально перейти на что-то более эффективное. Это вопрос эффективности”, – подчеркнул пресс-секретарь. Вместе с тем он отметил, что “в целом работа по созданию отечественного софта ведется”.

“Но существует понимание, что, безусловно, задействование отечественного софта возможна там, где не снижается производительность этого софта, его эффективность, где он продвинут в адекватной степени, где он сопоставим с зарубежными аналогами”, – сказал Песков.