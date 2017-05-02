Вторник, 2 мая 2017

В истории с расследованием нападения на Навального произошел небольшой казус. Помимо снимков уже установленных участников нападения, в блоге политика были опубликованы кадры с еще двумя подозреваемыми в причастности к нападению. Один из этих людей объявился сам, заявив о своей непричастности. Обычный посетитель бизнес-центра случайно оказался рядом, шарахнулся в сторону и, видимо, этим привлек к себе внимание.

Так случилось, что я, не зная лично этого человека, оказался с ним “на расстоянии двух рукопожатий” через знакомых, не доверять которым у меня нет оснований. Бывает. По поводу публикации снимков к Навальному никаких претензий – совершено преступление, человек может лишиться глаза, “органы” не чешутся. Именно по причине абсолютного недоверия к этим “органам” такое распространение получили всевозможные “народные расследования”. Кто-то же должен устанавливать правду!

Я только за, пусть все копают, чем больше информации, тем больше шанс на успех. Стоит лишь учитывать, что при тотальном распространении смартфонов и камер наблюдения миллионы людей попадают в объектив. Субъективная интерпретация внешности или действий человека всегда может оказаться неточной.

На мой взгляд, в поисках истины важно помнить:

1. От авторов расследований требуется точность и аккуратность высказывания. Наверное, не стоило называть материал “Внимание: поиск еще двух злодеев”. Узнав о непричастности второго человека, политик написал об этом и честно убрал его фото. Но заголовок-то остался! И картинки разлетелись по сети – не остановишь. Теперь фото этого человека будет гулять с непременной характеристикой “злодей”. Вспомним хотя бы недавнюю историю с “бородатым террористом” в питерском метро!

2. Читателям желательно внимательно относиться к авторскому сообщению. Не стоит его залихватски выкручивать на свой лад. Как только мы стали публиковать фотографии пресловутого “Козырька” с Болотной, с которым следствие спутало арестованного Дмитрия Бученкова, возникли посты: “Обнаружен провокатор с Болотной!”. Ни разу мы этого не сказали! Мы до сих пор не знаем, кто этот человек и чем были мотивированы его действия.

Кстати, за время наших поисков этого человека возникали десятки версий, многим казалось, что они встречали его там или сям, приходилось все проверять, но все версии оказались ошибочными. Человеческая память – причудливая штука. Это только полицейские могут безошибочно узнать человека спустя пять лет – если начальство прикажет.

3. В любом случае относиться к результатам частных изысканий стоит “с головой”. Главное, что в них содержится, – информация или какие-то на нее наводки. А наши выводы вовсе не обязательно должны совпадать с авторскими. Не стоит радостно распространять сенсационные открытия, не прочитав внимательно и не убедившись хотя бы, что они обоснованы достаточно серьезно.

Занимаясь делом об убийстве Немцова, в разговорах я постоянно вынужден комментировать исследования Игоря Мурзина. Повторю еще раз: он задает много резонных вопросов и замечает важные факты. Я могу класть их в свою копилку, говоря ему “спасибо” за это. Но вовсе не обязан разделять его выводы, которые мне часто кажутся конспирологическими и притянутыми. И это я еще не говорю о случаях, когда всевозможные “сливы” являются средством пропаганды и фальсификации!

Интернет и соцсети – мощное оружие, и обращаться с ним стоит соответственно. Тем более что собственная голова и здравый смысл – не менее надежные инструменты.