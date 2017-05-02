Вторник, 2 мая 2017

В Краснодаре наложили епитимью на шестерых казаков, часть из которых выступили на пресс-конференции в местном избирательном штабе лидера Партии прогресса Алексея Навального. Об этом сообщает “Юга”.

“На совете атаманов города войсковой священник Иоанн Гармаш на полгода отлучил от церкви шестерых казаков, часть из которых выступили с критикой президента Владимира Путина”, – заявил казак Евгений Панчук.

В Екатеринодарском казачьем обществе подтвердили факт наказания казаков, уточнив, что к ним применили не отлучение, а епитимью. “Однако отлучением от церкви это называть неверно, это епитимья – вид церковного наказания. Каков срок епитимьи и за что она была наложена, неизвестно”, – сказали в обществе.

Священник отказался раскрывать подробности наказания казаков, сославшись на тайну исповеди.

Как сообщал “Кавказский узел”, 20 апреля на пресс-конференции в штабе Навального люди в казачьей форме избили поддержавшего оппозиционера казака Евгения Панчука.

15 апреля Панчук в штабе Навального выступил в поддержку политика и раскритиковал президента Владимира Путина. После выступления Панчука исключили из Кубанского казачьего войска, обосновав это тем, что он “стремится опорочить” местное казачество.