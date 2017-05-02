Вторник, 2 мая 2017

Один из лидеров “Новой оппозиции” националист Юрий Горский объявил сухую голодовку в знак протеста против трехсуточного административного ареста, назначенного ему за участие в “Русском Первомае”. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Романа Ковалева, коллегу Горского по движению.

Активиста задержали уже по окончании согласованного шествия и оставили на ночь в ОП “Щукино”. На него сфабриковали протоколы по части 1 статьи 19.3 (неповиновение законному требованию полицейского) и части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Позже протокол по статье 20.2 был переписан – дело переквалифицировали с части 5 на часть 8 (повторное нарушение), которая, в отличие от части 5, в качестве одной из санкций предусматривает административный арест.

“Формулировка обвинения (по статье 20.2. – Ред.) такая: было заявлено шествие “Русский Первомай”, а когда проходила колонна, то были остановки – и это трактуют как митинг”, – пояснил Ковалев Интерфаксу.

Суды над Горским, начавшиеся во вторник, завершились лишь после полуночи 3 мая. Судья Хорошевского райсуда столицы Юлия Дворжанская оштрафовала оппозиционера на 1000 рублей по статье 19.3 и дала ему трое суток по статье 20.2. “Штрафы на меня не действуют и “не служат исправлению осужденного”, – пояснил Горский на своей ФБ-странице аргументацию Дворжанской.

По словам активиста, он освобождается из спецприемника в ночь на субботу. Почему в срок ареста ему не зачли время нахождения в полиции до суда, не поясняется.

О голодовке Горский сообщил в той же записи, сделанной по окончании суда. Вместе с тем в посте не уточнялось, что активист отказывается также и от воды.

На разбирательство в суд прибыли многие товарищи Горского по оппозиции, в том числе политик Вячеслав Мальцев и активист Марк Гальперин.