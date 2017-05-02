Вторник, 2 мая 2017

Телеканал “2×2″ не будет демонстрировать эпизод мультсериала “Симпсоны”, в котором главный герой ловит в церкви существ, напоминающих покемонов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на PR-директора телеканала Анастасию Шабловскую.

“Мы не показываем контент, который может скомпрометировать канал и вызвать неоднозначную реакцию в обществе”, – пояснила Шабловская такое решение.

Речь идет о 19-м эпизоде 28-го сезона сериала, показанном в эфире телеканала Fox 30 апреля. В нем главный герой Гомер Симпсон увлекается игрой Peekimon Get (аллюзия на Pokémon Go) и начинает искать виртуальных существ в разных местах города, в том числе и в церкви.

В церковь Гомер заходит прямо во время проповеди. Священник делает ему замечание, однако главный герой парирует: “Слушай, эта игра есть или по крайней мере была круче, чем твой Иисус!”

Ранее в среду ТАСС передал, что в РПЦ выступили за повышение минимального возраста для просмотра “Симпсонов”. Сейчас он составляет в России 16 лет. Поводом стала как раз серия с поиском виртуальных персонажей в церкви.

Иеромонах Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) заявил, что детей следует “оградить” от просмотра “Симпсонов”, “так как этот мультфильм – антиэстетика”. Московский протоиерей Андрей Новиков, в свою очередь, заявил, что эпизод в церкви – пример ведущейся через голливудскую продукцию “мощной пропаганды” с целью разложения общества, в том числе в России. “Сейчас ряд медиапродуктов направлен на пропаганду ложных ценностей, – подчеркнул клирик. – Поэтому нужно усилить контроль за медиапродуктом”.

Скандальную известность в России приобрело дело екатеринбургского видеоблогера Руслана Соколовского, преследование которого началось после публикации им сюжета о ловле покемонов в Храме-на-Крови. На прошлой неделе прокурор Екатерина Калинина запросила для блогера в суде три с половиной года общего режима. Приговор будет оглашен 11 мая.