Вторник, 2 мая 2017

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу архангелогородца Виталия Царука, ростовчанина Виктора Пехтерева и москвича Кирилла Халепо, которым вменяется членство в Misanthropic Division. Такая информация опубликована на сайте СКР. Дело направлено в Московский окружной военный суд.

Конкретные статьи УК, инкриминированные фигурантам, не уточняются. Также ведомство не поясняет, какие именно эпизоды вменены арестованным. Описывается лишь деятельность Misanthropic Division в целом, сводившаяся, как следует из сообщения, исключительно к публикации материалов в интернете. О троих обвиняемых говорится только то, что они являлись “участниками и руководителями структурных подразделений” группировки.

Признают ли вину сами арестованные, СКР также умалчивает.

Misanthropic Division называют международной праворадикальной группировкой. По данным СМИ, она образована в 2013 году. В июле 2015-го Красноярский крайсуд запретил эту структуру как экстремистскую. Заявлялось, что ее члены воюют на Украине в составе полка “Азов”, а также вербуют других для участия в отражении российской агрессии. Ряд листовок и видео, подготовленных, как утверждается, членами организации, включены в федеральный список экстремистских материалов. Интернет-ресурсы Misanthropic Division в России заблокированы.

12 июля 2016 года СКР объявил о возбуждении дела против гражданина Белоруссии Дмитрия Павлова, названного лидером организации. Ему вменили призывы к терроризму, экстремизм и реабилитацию нацизма. Заявлялось, что Misanthropic Division действует в 19 странах, в том числе на Украине, в Белоруссии, Польше, Германии, Франции, Великобритании. Сам Павлов, говорилось в публикации ведомства, живет в Германии.

Позже в тот же день стало известно о задержаниях Царука, Пехтерева и Халепо. 14 июля появилась информация, что все трое арестованы.

В начале марта 2017 года “Известия” передавали, что всего в деле шесть обвиняемых. Нынешнее сообщение СКР, однако, этого не подтверждает.

Имена троих фигурантов позже в марте назвал Life. Кроме того, телеканал уточнил, что Халепо 23 года, он работал механиком протезов и якобы администрировал группу Misanthropic Division в некоей соцсети.

Тогда же Life сообщил, что всем троим вменяется статья 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), а Халепо – также статья 205.2 (публичные призывы к терроризму). Сообщалось, что вторую статью ему инкриминировали за репост призыва к нападениям на полицейских и диверсиям. Утверждалось, что вину по 282-й статье Халепо признал, а вину по статье 205.2 отверг, заявив, что лишь перепостил на личной странице, которую вел под псевдонимом Адам Джихадов, национал-социалистское пособие по тактике партизанской войны.

10 апреля появилась информация, что в Ростове-на-Дону задержаны еще пять членов группировки, в том числе Руслан Павлюк, названный лидером местной ячейки. Заявлялось, что “задержанные активисты с подачи координаторов из Нацгвардии Украины и Романа Железнова планировали в майские праздники устроить акции, направленные на повреждение зданий органов власти в Ростове-на-Дону”. (Роман Железнов, известный также под псевдонимом Зухель, – русский нацист, воевавший против российских войск и пророссийских террористов в составе батальона Нацгвардии “Азов”, а затем обосновавшийся в Киеве. В России против него открыто дело о наемничестве.)

Сообщалось также, что именно фигуранты дела 10 января избили Владислава Рязанцева, координатора Левого блока и журналиста “Кавказского узла”.

В то же время другой источник передавал, что дело расследуется лишь по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), предусматривающей от 2 до 6 лет колонии.

В июне 2014 года УФСБ по Вологодской области сообщило о задержании в столице региона некоего члена Misanthropic Division. При обыске у него, по словам силовиков, обнаружили взрывчатку, боевые отравляющие вещества и экстремистскую литературу. Заявлялось, что подозреваемый дал признательные показания.

В августе прошлого года стало известно, что суд в Иванове приговорил 20-летнего местного жителя Никиту Скворцова к году условно с полуторагодовым испытательным сроком по обвинению в призывах к экстремизму. Как утверждалось, он был “функционером” Misanthropic Division. Также сообщалось, что Скворцов полностью признал вину.

В ноябре боевики ДНР возложили на Misanthropic Division ответственность за убийство командира батальона “Спарта” Арсения Павлова (Моторолы). Однако в самой организации заявили, что к инциденту отношения не имеют, а шестеро граждан, задержанных по подозрению в убийстве и названных членами Misanthropic Division, на деле членами этой структуры не являются.