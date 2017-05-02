Вторник, 2 мая 2017

Члены Правозащитного совета подписали открытое обращение с требованием остановить политический террор в России. Документ опубликован на сайте Правозащитного центра “Мемориал”.

В обращении отмечается, что в России участились физические нападения на участников оппозиционных движений и гражданских активистов. “Цель этого незаконного уличного насилия – запугивание, создание атмосферы страха, то есть террор. Вот уже долгое время мы видим, как от угроз независимым журналистам и оппозиционным активистам провластные хулиганы переходят к нападениям, – говорится в доукменте. – Мы видим, как власти не просто не реагируют, но тормозят расследование этих нападений”.

Правозащитники подчеркивают опасность этой тенденции. безнаказанность уличного насилия легитимизирует его и ведет к радикализации общества в целом, отмечается в документе.

Правозащитники требуют провести для обсуждения этой проблемы расширенное заседание Совета по правам человека с участием омбудсмена и правозащитных организаций. На заседание они требуют пригласить руководство Генпрокуратуры, СКР, МВД и ФСБ.

Под обращением подписались председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, член МХГ Валерий Борщев, председатель комитета “Гражданское содействие” Светлана Ганнушкина, сопредседатель движения “Голос” Григорий Мельконьянц, член совета ПЦ “Мемориал” Олег Орлов, глава движения “За права человека” Лев Пономарев, директор фонда “Общественный вердикт” Наталья Таубина, председатель совета ПЦ “Мемориал” Александр Черкасов.

В качестве примеров правозащитники приводят ряд инцидентов, в частности, нападение на лидера Партии прогресса Алексея Навального. 27 апреля ему плеснули в лицо некой жидкостью зеленого цвета. Навального увезли в больницу с ожогом правого глаза. В воскресенье он написал, что, по мнению врача, в составе жидкости была не только зеленка, но и более опасное вещество. Политик прямо обвинил в организации нападения администрацию президента. Навальный уверен, что спецслужбы снабжают исполнителей информацией о его перемещениях, а также обеспечивают им безнаказанность. На видеозаписи были опознаны нападавшие, участники прокремлевского движения SERB Александр Петрунько и Алексей Кулаков.

Кроме того, ряд нападений произошел на противников программы реновации московского жилья. В частности, 28 апреля неизвестный напал на московскую активистку “Яблока” Наталью Федорову и плеснул ей в лицо неким химическим раствором. В результате ее зрение под угрозой.

29 апреля в Екатеринбурге после согласованного митинга “Надоел” неизвестные облили зеленкой блогера из Первоуральска Артема Изгагина.