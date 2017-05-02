Вторник, 2 мая 2017

Главная военная прокуратура Украины начала расследование по факту срыва в феврале – марте 2014 года операции, планировавшейся для отражения российской агрессии в Крыму. Об этом сообщает Gazeta.Ua.

13 апреля следственная судья Печерского райсуда Киева Вита Бортницкая выдала прокуратуре разрешение на доступ к документам Генштаба Вооруженных сил Украины за время с 24 февраля по 10 марта 2014 года, а при необходимости – на выемку этих бумаг. Речь идет, в частности, о решениях начальника Генштаба, планах операций и учений, приказах и переписке с администрацией президента, Кабинетом министров, Советом национальной безопасности и обороны и иными структурами структурами центральной власти относительно деоккупации Крыма.

Как отмечается в постановлении, есть подозрение, что чиновники Минобороны препятствовали проведению этой операции.

Дело было открыто еще 1 апреля 2014-го. Оно квалифицировано по статье 113 (диверсия), статье 341 (захват государственных зданий), части 1 статьи 279 (блокирование транспортных коммуникаций), части 3 статьи 262 (незаконное завладение оружием и боеприпасами), части 2 статьи 332 (незаконная переправка лиц через границу), части 3 статьи 278 (захват морского судна, повлекшее тяжкие последствия), части 2 статьи 15 – пункту 1 части 2 статьи 115 (покушение на убийство двух или более лиц), статье 261 (нападение на объекты, где содержатся опасные материалы и изделия), статье 349 (захват в заложники представителя власти), части 2 статьи 28 – части 1 статьи 437 (развязывание агрессивной войны группой лиц по предварительному сговору), части 3 статьи 27 – статье 113 (организация диверсии), части 4 статьи 27 – части 1 статьи 111 УК Украины (подстрекательство к государственной измене).

Фигурантов в деле пока нет.

В феврале 2016 года СНБО Украины, во главе которого стоит Александр Турчинов, на момент аннексии Крыма являвшийся спикером Верховной рады и и.о. президента страны, распространил стенограмму своего заседания, прошедшего в начале российской оккупации. Как следует из этого документа, Турчинов был единственным в украинском руководстве, кто выступил за введение военного положения, передислокацию войск и мобилизацию. Все прочие чиновники отвергли эту инициативу, заявив, что она означала бы прямой военный конфликт с Россией, к которому Украина не готова.

В марте 2016-го Олег Белавенцев, тогдашний полпред Владимира Путина в “крымском федеральном округе”, заявил, что во время захвата Крыма Турчинов намеревался лично прибыть на полуостров, но оккупанты ему “сообщили: если пересечет границу, мы его собьем”.