Вторник, 2 мая 2017

В.В. Путин предпринял абсолютно правильные меры, четко обозначив приоритеты в государственной политике в сфере культуры. Тем более это важно на фоне большинства других стран, где идет полный разнос по принципу “делай что взбредет в голову”… И вот что говорил практически о контроле в искусстве Пушкин, а с ним, думаю, никто не будет спорить: “Я убежден в необходимости цензуры в образованном, нравственном и христианском обществе, под какими законами и правлениями оно бы ни находилось”. Обратите внимание, эти слова принадлежат тому поэту и мыслителю, который, как мы привыкли считать, так много натерпелся от царской цензуры. Но не будем забывать: у него был личный цензор – царь. Дай бог нам всем такого цензора, его внимания к нашему искусству.

Николай Бурляев, актер и режиссер, член президиума Общественного совета при Министерстве культуры

От генерала Бенкендорфа я получил два отношения на твое имя. Препровождаю при сем случае копии обоих:

I. “Представленные вами новые стихотворения ваши государь император изволил прочесть с особенным вниманием. Возвращая вам оные, я имею обязанность изъяснить следующее заключение. 1) Ангел к напечатанию дозволяется; 2) Стансы, а равно 3) и третия глава Евгения Онегина тоже. 4) Графа Нулина государь император изволил прочесть с большим удовольствием и отметить своеручно два места, кои его величество желает видеть измененными, а имянно два стиха: Порою с барином шалит и Коснуться хочет одеяла; впрочем прелестная пиеса сия позволяется напечатать. 5) Фауст и Мефистофель позволено напечатать, за исключением следующего места: Да модная болезнь: она Недавно вам подарена. 6) Песни о Стеньке Разине при всем поэтическом своем достоинстве по содержанию своему неприличны к напечатанию. Сверх того церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева”.

Петр Плетнев. Письмо Александру Пушкину 27 августа 1827 года