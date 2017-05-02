Вторник, 2 мая 2017

Бывший лидер нацистской организации “Русский образ” Алексей Михайлов сотрудничал с “Открытой Россией” Михаила Ходорковского. Об этом сообщил главред “Медиазоны” Сергей Смирнов в статье, которая опубликована “Медузой”.

Журналист указал, что еще в декабре 2016 года Михайлов упоминался на сайте ОР как преподаватель образовательного центра “Открытые выборы” и организатор круглого стола о новых Правилах землепользования и застройки.

Продолжает ли Михайлов сотрудничество с ОР и сейчас, неизвестно. Руководитель проекта “Открытые выборы” Тимур Валеев заявил, что нацист с “Открытой Россией” не работает. Член федерального совета движения Мария Баронова заметила, что “воздержится от комментариев”.

Основателями “Русского образа” были Илья Горячев и Никита Тихонов. В дальнейшем обоих осудили к пожизненным срокам – Горячев как лидер Боевой организации русских националистов, которую называли боевым крылом “Русского образа”, Тихонов – за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Пока лидером РО оставался Горячев, Михайлов руководил политическим направлением группировки. Вскоре после ареста Тихонова Горячев эмигрировал в Сербию (откуда и был позже выдан на родину), и Михайлов возглавил всю организацию. В дальнейшем она прекратила существование, лишившись поддержки нацистов из-за показаний против Тихонова, которые до своего отъезда в Сербию дал на следствии Горячев.

В 2015 году на суде над Горячевым Михайлов выступал свидетелем защиты.

Известно, что “Русскому образу” покровительствовала администрация президента, стремившаяся расколоть нацистский лагерь, в частности ослабить оппозиционное Кремлю Движение против нелегальной иммиграции Александра Белова (Поткина), которое на рубеже 2000-2010-х годов пользовалось значительной популярностью.

В ходе разбирательства по делу Горячева, так же как и на прошедшем несколько ранее суде над другими членами БОРН, сообщалось, что эта группировка тоже поддерживалась администрацией президента. Деятельность БОРН в АП курировал Леонид Симунин, известный также как бывший глава люберецкого филиала прокремлевского движения “Местные”. В августе 2014 года сообщалось, что Кремль направил Симунина в ДНР якобы для оказания помощи в сфере энергетики. Он также выступал свидетелем защиты в процессе Горячева.

Сам Горячев связи с АП отрицал.

15 апреля на конференции “Открытой России” был переизбран совет движения. Одной из членов совета стала единороска Елена Логвиненко, бывшая сити-менеджер подмосковного Королева.