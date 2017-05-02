Вторник, 2 мая 2017

Министры иностранных дел пяти стран Европы в обращении к российскому коллеге Сергею Лаврову призвали Москву обеспечить безопасность представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне и расследовать незаконные репрессии геев в регионе. Об этом сообщает RFI. Под документом, который датирован еще 28 апреля, подписались Маргот Валльстрём (Швеция), Зигмар Габриэль (Германия), Борис Джонсон (Великобритания), Берт Кундерс (Нидерланды) и Жан-Марк Эйро (Франция).

Авторы выражают “глубокую взволнованность многочисленными сообщениями международных организаций” о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества. “Мы призываем российское правительство использовать свое влияние на региональные власти Чечни, с тем чтобы репрессии немедленно прекратились, пострадавшие получили помощь, а виновные предстали перед судом”, – говорится в письме.

Министры также требуют обеспечить безопасность активистов и журналистов, которые расследуют факты репрессий.

Между тем официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила РБК, что в ведомство письма министров не поступало. “Это очередная информационная кампания – нет никаких иных вариантов оценить это шоу, – заметила чиновница. – Мы видели только публичное заявление в пересказе СМИ, само же письмо не получали”.

24 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини после встречи с Лавровым заявила, что российская власть ответственна за защиту геев в Чечне.

2 мая канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным призвала его вмешаться в ситуацию, “чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств”.

В апреле “Новая газета” опубликовала серию статей о жестоких преследованиях гомосексуалов в Чечне. Региональный истеблишмент отреагировал на публикации крайне резко. В частности, муфтий Чечни Салах Межидов заявил, что журналистов “Новой” постигнет “возмездие Аллаха”. В издании расценили это и подобные высказывания как прямой призыв к расправе над журналистами.

22 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров назвал публикации о преследованиях геев “пиар-кампанией” московских журналистов. Он заметил, что журналистам следовало бы “встать на колени перед чеченским народом”.

Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не располагают информацией о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Сомнения в правдивости публикаций “Новой” позже высказала и омбудсмен Татьяна Москалькова. “У меня возникают подозрения, что это – провокация, что это – ложный донос”, – заметила чиновница.