Среда, 3 мая 2017

Праздничное настроение и веселье приходит на новогодние праздники с появлением в доме зеленой ели. Особенно важно украсить это дерево, если в семье живут маленькие детки. Некоторые люди покупают каждый год живую ель из леса, другие семьи приобретают на несколько лет ель искусственную.

Покупая на сайте http://palki.com.ua ель из искусственных материалов Вы делаете свой вклад в сохранение живой природы, а также сможете сэкономить семейные денежные средства.

Когда люди полюбили ель из искусственных материалов?

Впервые искусственную ель начали производить из гусиного пера немцы в 19 веке. На толстую проволоку, имитирующую ствол и ветки дерева, приклеивали перья, а затем окрашивали их в зелёный цвет. У этого изделия было масса недостатков: во-первых, она пожароопасной, воспламенялась при попадании даже маленькой искры, во-вторых, ветки были непрочными, и клонились вниз, если на них вешали красочные игрушки для праздника.

Спустя почти сотню лет более доработанный вариант ели появился в США. В нашу страну искусственные ели появились в середине прошлого века. Они были не очень красивыми, но в послевоенный период это был лучший вариант для праздника.

Сейчас в продаже имеются ели, которые непросто отличить от настоящего дерева из леса. Единственное отличие состоит в том, что у фабричного деревца нет такого привлекательного хвойного запаха, хотя производители готовы предложить и ароматизированные ели.

Какому производителю елей отдать предпочтение покупателю?

От страны, где производится такой товар, зависит качественные характеристики. Выделим три направления, откуда поступают ели в наши магазины:

Китай. Изделия из этой страны поступают низкого качества. Они недолговечны, имеют неприятные запахи и могут быть изготовлены из токсичного материала;

Страны СНГ. Изделия поступают в магазины, имея сертификаты безопасности. Помимо доступной цены и документации, доказывающей их безопасность для использования, они довольно качественно изготовлены и прослужат несколько лет;

Западная Европа и США. Помимо качественных классических моделей, которые удобно и быстро собираются во время наступления праздника, в страну поставляют и более дорогой товар – ели цельно вылитые при помощи специальной формы. Их создают таким образом, чтобы их невозможно было отличить от настоящей лесной красавицы. Единственный весомый недостаток таких изделий – высокая цена.