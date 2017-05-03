Среда, 3 мая 2017

Обустройство водоносной скважины на участке – это возможность обеспечить семью чистой, полезной питьевой водой. Правильная организация системы водоснабжения включает в себя ряд технических мероприятий, одним из которых является установка сетчатого фильтра для воды. Основное назначение фильтрующего элемента – предварительная очистка жидкости от ржавчины, песка, глины, почвы и органики.

Принцип действия

Грубый способ фильтрации воды происходит при движении ее через фильтр-сетку, которая имеет размер ячеек в пределах от 20 до 500 микрометров. Все механические примеси, размером больше чем отверстие элемента, задерживаются и не проходят дальше в систему водоснабжения дома.

Процесс очистки происходит следующим образом: при попадании в корпус фильтра скорость движения воды снижается, тяжелые посторонние элементы оседают в специальной емкости, а легкие частицы крупного размера – задерживаются в верхней части сетки.

Фильтрующие элементы играют важную роль в обеспечении нормального режима эксплуатации водопровода, без них посторонние частицы будут попадать в рабочие части и узлы бытовых приборов, загрязнять их и выводить из строя.

Бытовые фильтры для очистки воды из скважин имеют ряд преимуществ:

компактные габариты;

отличаются простотой сборки и монтажа;

являются долговечными;

обладают функцией очистки при работающем водопроводе;

имеют доступную цену.

Виды фильтров и их описание

На рынке представлены два основных вида бытовых сетчатых фильтров:

приборы, изготовленные в виде колбы;

Y-образные фильтрующие элементы.

Варианты в форме колбы чаще всего изготавливают из прозрачного пластика, что дает возможность контролировать степень загрязнения сетки. Колба является резервуаром, в который при замедлении движения жидкости оседают тяжелые частицы.

Процесс очистки сетчатого фильтра заключается в изменении направления движения воды, создается так называемый противопоток. Вся грязь и отфильтрованные частицы смываются в канализацию через специальное отверстие и заранее подключенный шланг. Такие элементы очень удобны в эксплуатации, поскольку не требуют перекрытия водопровода и разборки прибора.

Фильтры Y-образной формы пользуются меньшим спросом среди потребителей. Они изготовлены из металла, поэтому не позволяют визуально контролировать степень загрязнения сетки. Для очистки элемента необходимо перекрывать водопровод. К преимуществам таких фильтров можно отнести меньшую стоимость и возможность установки в системах с высоким давлением воды.