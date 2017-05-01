Понедельник, 1 мая 2017

Почти две трети россиян хотели бы, чтобы через год Владимир Путин был избран на пост президента еще на один срок. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Левада-центром 31 марта – 3 апреля, сообщает Интерфакс.

За новый президентский срок Путина высказались 64 процента опрошенных. 22 процента хотят, чтобы через год его на посту президента сменил другой человек. Еще 14 процентов респондентов затруднились ответить.

Между тем о своей готовности проголосовать за Путина заявили 48 процентов участников опроса, проведенного Левада-центром 21-24 апреля. При этом определились со своим выбором 58 процентов респондентов. 13 процентов заявили, что точно не станут голосовать, 10 еще не решили, пойдут ли на выборы. Еще 19 процентов “не знают, за кого именно стали бы голосовать”.

“В этих вопросах люди обычно определяются за две недели до голосования, а пока кампания началась только для администрации президента и для партий”, – отметил директор Левада-центра Лев Гудков.

Среди заявивших об уверенности в своем выборе доля поддержки Путина составила 83 процента. За главу ЛДПР Владимира Жириновского 5 процентов определившихся, за лидера коммунистов Геннадия Зюганова – 4, за министра обороны Сергея Шойгу и за лидера Партии прогресса Алексея Навального – по 2. Поддержали бы премьер-министра Дмитрия Медведева и лидера “Справедливой России” Сергея Миронова по одному проценту.

Левада-центр проводит опросы по выборке из 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов. Статистическая погрешность не превышает 3,4 процента.

Сам Путин пока уклонялся от прямого ответа на вопрос о своем участии в выборах 2018 года. В начале сентября 2016 года он заявил, что говорить о его участии в выборах об этом “абсолютно преждевременно” и “просто вредно”. 5 декабря на встрече с работниками челябинской фирмы “Этерно” он сообщил, что хочет “успешно завершить свою карьеру”.

В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что надеется на участие Путина в выборах 2018 года. “Еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок”, – заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста Би-Би-Си, будет ли Путин переизбираться. При этом чиновник отметил, что наличие серьезной оппозиции, которая могла бы соперничать с действующей властью, пошло бы на пользу России.

21 февраля источники РБК сообщили, что Путин примет участие в президентских выборах 2018 года. “Все исходят из того, что начальник пойдет на выборы. И все понимают, что это будет его последний срок. Ничего менять под себя, чтобы остаться и после 2024-го, когда истечет очередной срок, он не будет”, – сказал источник. По словам собеседников издания, президентские выборы обсуждаются на совещаниях с экспертами у замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Комментируя это сообщение, Песков вновь подчеркнул, что решение об участии Путина в выборах до сих пор не принято. “Президент Путин сам неоднократно говорил, что считает преждевременным делать какие-то электоральные заявления, он никаких заявлений не делал до сих пор”, – подчеркнул Песков. Он добавил, что до начала электоральной кампании еще достаточно времени, поэтому “пока повестка дня другая”.