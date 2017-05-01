Понедельник, 1 мая 2017

Сотрудникам библиотек запретят высказываться в соцсетях, блогах и форумах о “политике, национальности, сексуальной ориентации, религии”, а также публиковать посты “порнографического, агрессивного, оскорбительного характера”. Об этом говорится в разработанных Российской библиотечной ассоциацией правилах, сообщает “Коммерсант”.

Кроме того, авторы проекта рекомендовали библиотекарям “воздержаться от негативных замечаний в адрес библиотеки или ее читателей в публичном поле” и “не размещать какую-либо информацию или изображения, компрометирующие библиотеку или порочащие ее”.

Руководство библиотеки имеет право контролировать деятельность своих сотрудников в соцсетях и налагать дисциплинарные взыскания за нарушение ими правил, отмечалось в документе.

27 апреля проект был одобрен рабочей группой “Библиотеки и социальные медиа”. Библиотекам предлагалось брать его за основу для разработки собственных документов. После того, как издание обратилось за комментариями в РБА, документ с сайта был удален.

По мнению юриста Конфедерации труда Дмитрия Якушева, проект правил поведения библиотекарей в соцсетях “очевидно противозаконен”. Он считает его попыткой распространить трудовые отношения на нерабочее время. Кроме того, указал Якушев, подробные правила нарушают закрепленную в Конституции свободу слова.

В ноябре “Известия” сообщали, что Минтруд готовит для госслужащих форму отчета об их аккаунтах в социальных сетях, блогах и форумах. Обязанность чиновников сообщать, в каких социальных сетях и под какими никами они участвуют возникла с вступлением в силу 1 июля статьи 20.2 закона “О государственной гражданской службе”. Как отметили в Минтруде, главной целью такого регулирования станет “обеспечение соблюдения гражданскими служащими правил профессиональной этики”.

Госслужащие должны будут “представлять сведения об адресах сайтов или страниц сайтов в сети интернет, на которых указанные лица размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать”, отметили в пресс-службе Минтруда. Если чиновник забудет рассказать о каком-то аккаунте, это будет считаться представлением “недостоверных и неполных сведений”. Как отметили в ведомстве, это влечет за собой освобождение гражданского служащего от должности и его увольнение.

“Государственным органам рекомендуется проводить проверочные мероприятия на системной основе в отношении граждан по мере необходимости, в отношении гражданских служащих – раз в год”. – отметили в Минтруде.