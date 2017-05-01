Понедельник, 1 мая 2017

В Южной Корее американские военные завершили развертывание противоракетного комплекса THAAD, сообщает Reuters. Система “достигла первоначальной оперативной способности” перехватывать ракеты КНДР.

На приведение системы в полную боеспособность понадобится еще несколько месяцев. Комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) может уничтожать баллистические ракеты малой и средней дальности в радиусе до 200 километров и на высоте до 150 километров. В дополнение к новой системе THAAD Южная Корея также использует систему противоракетной обороны Patriot PAC-3

Между тем власти КНДР заявили, что участие двух американских бомбардировщиков B-1B Lancer в учениях с Южной Кореей поставило Корейский полуостров на грань войны. “Безрассудная военная провокация подталкивает ситуацию на Корейском полуострове ближе к грани ядерной войны”, – говорится в сообщении, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В заявлении Пхеньяна подчеркивается, что бомбардировщики отработали сброс ядерных бомб на крупные объекты, тогда как президент США Дональд Трамп тем временем “вместе с другими американскими ястребами требует превентивного ядерного удара” по Северной Корее.

В понедельник Трамп сказал, что готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в подходящих обстоятельствах. “Если будет уместно встретиться с ним, я бы это сделал – точно. Я счел бы это за честь”, – сказал американский президент.

Позже пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер уточнил, что речь идет о гипотетической возможности, а сейчас переговоры с Пхеньяном, угрожающим применить ядерное оружие, невозможны.

Днем ранее Трамп назвал Кима “умным парнем”. “Люди спрашивают – он нормален? Я понятия не имею. Но он был очень молод – 26-27 лет, когда умер его отец. И ему пришлось иметь дело с очень крутыми парнями – с генералами и так далее, – отметил президент. Будучи совсем молодым, он смог удержать власть. Я уверен, что многие, в том числе и его дядя, пытались у него эту власть отнять. Но он ее удержал”.

28 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон Тиллерсон заявил о готовности Вашингтона к силовым мерам в отношении КНДР, в случае если иные средства воздействия на северокорейский режим не дадут результата. “Дипломатические и финансовые рычаги воздействия будут подкреплены готовностью дать военный ответ на северокорейскую агрессию, если это будет необходимо”, – заверил глава Госдепа.

Тиллерсон призвал другие страны существенно усилить давление на КНДР, разорвав дипотношения с нею или понизив их уровень, свернув торговлю, а также введя санкции против лиц и компаний, финансирующих ракетные и ядерные программы Пхеньяна. Торговля с КНДР, подчеркнул госсекретарь США, – это прямое финансирование ее ядерной программы. “Поскольку торговые отношения с Китаем составляют 90 процентов северокорейской торговли, то у Пекина есть уникальные рычаги экономического влияния на Пхеньян”, – заметил Тиллерсон.

29 апреля КНДР запустила с полигона близ границы с Южной Кореей ракету. Испытания окончились неудачей, ракета упала еще на северокорейской территории. Трамп заявил, что этим запуском КНДР продемонстрировала неуважение к Китаю и лично его председателю Си Цзиньпину.

Утром в субботу американский авианосец Carl Vinson вошел в Японское море для обеспечения безопасности на Корейском полуострове и сдерживания КНДР.