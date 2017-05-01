Понедельник, 1 мая 2017

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry, Imo и LINE, сообщается на сайте “Роскомсвободы”. Они отказались регистрироваться в качестве организаторов распространения информации и сотрудничать с российскими властями.

В реестр такие сайты вносятся с пометкой Restricting. “У россиян появился еще один индикатор безопасности того или иного сервиса, – отмечают в “Роскомсвободе”. – Ведь это означает, что компания-владелец этого сервиса отказалась предоставлять данные о своих пользователях согласно абсурдному с правовой и технологической точки зрения закону, который расширится с июля 2018 года нормой о хранении и предоставления российским спецслужбам и всей внутренней переписки пользователей согласно принятому “пакету Яровой”.

В список заблокированных адресов уже включены адреса главных страниц мессенджеров, а также их служебные IP-адреса. Также заблокирован аудиовизуальный чат Vchat.

10 апреля по тем же причинам был заблокирован сервис голосовых сообщений Zello Inc. Администрация ресурса направила в Роскомнадзор письмо с просьбой отложить блокировку до рассмотрения приведенных ею аргументов. Требование, выдвинутое чиновниками к сервису, в компании назвали “абсурдным”, заведомо невыполнимым и незаконным.

“Вся голосовая, текстовая и графическая информация в Zello передается напрямую между устройствами и хранится только на клиентских устройствах для обеспечения приватности общения, снижения стоимости сервиса и обеспечения масштабируемости”, – отмечается в письме. Хранение копий всех сообщений на серверах компании, на чем настаивает РКН, потребовало бы, как указали в Zello Inc, “многократного увеличения числа серверов и лишило бы компанию возможности предоставлять бесплатный сервис”.

“Это, – заключила администрация компании, – повлечет незаконное ущемление конституционных прав более чем 400 тысяч активных пользователей Zello в России на свободу слова и распространение информации”.

О предстоящей блокировке Zello стало известно 8 апреля. Чиновники обязали компанию в трехдневный срок исполнить их требование, угрожая в противном случае блокировкой. В Zello Inc. уже тогда назвали требование технически невыполнимым. Предписание РКН в пресс-релизе компании напрямую связывалось с продолжающейся всероссийской стачкой грузоперевозчиков. Администрация Zello Inc. также напомнила, что после блокировки сервиса он будет по-прежнему доступен через VPN.

Zello – бесплатная интернет-рация для смартфонов. Программу используют больше 100 миллионов человек во всем мире. Особенной популярностью она пользуется у водителей-профессионалов.