Воскресенье, 30 апреля 2017

Правозащитная организация Human Rights Watch выпустила доклад о химических атаках в Сирии, содержащий новые доказательства систематического применения режимом Башара Асада химического оружия, в том числе против гражданского населения. Об этом сообщается на сайте организации.

В докладе приводятся доказательства причастности сирийских правительственных сил к апрельской атаке на Хан-Шейхун. Приглашенные HRW эксперты изучили фотографии кратера на месте взрыва и установили, что на город сбрасывались бомбы советского производства КАБ-500 или КАБ-250, разработанные для использования с зарином. Кроме того, правозащитники определили признаки химатаки с использованием зарина, опросив свидетелей события и изучив фотографии жертв.

Помимо этого в докладе приводятся сведения еще о трех недавних случаях применения химоружия режимом Асада. Правозащитникам удалось установить имена 64 жертв химатак, имевших место 11 и 12 декабря 2016 года на востоке города Хамы, расположенного неподалеку от Хан-Шейхуна.

Еще одна атака была зафиксирована 30 марта на севере Хаме. В результате этой атаки никто не погиб, но имелись пострадавшие, в том числе среди мирного населения.

Авторы доклада заключают, что подконтрольные Асада силы систематически применяют химическое оружие, используя следующие способы: сброс авиацией бомб с нервнопаралитическим газом, сброс наполненных хлором боеприпасов с вертолетов, обстрелы такими же боеприпасами артиллерией с земли.

Human Rights Watch напоминает, что действия сирийских правительственных сил могут быть квалифицированы как преступления против человечества. Правозащитники призывают Совбез ООН принять резолюцию, которая обязала бы все стороны сирийского конфликта содействовать расследованию химических атак.

Атака на Хан-Шейхун произошла 4 апреля. На город сбросили бомбы с зарином, а также предположительно хлором. В результате налета погибли больше 80 человек, в том числе дети.

В Дамаске заявили, что самолеты Асада не применяли химоружия, а разбомбили завод и склад химических снарядов повстанцев. На таком объяснении событий в Хан-Шейхуне настаивают и в Москве.

12 апреля Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с осуждением налета на Хан-Шейхун и требованием к Асаду содействовать международному расследованию этого преступления.

25 апреля США расширили санкции против Сирии из-за химатаки в Хан-Шейхуне. Ограничениям подвергся 271 сотрудник Сирийского национально-исследовательского центра – государственного учреждения, которое, как предполагается, занимается производством химоружия и средств его доставки.