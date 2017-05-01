Понедельник, 1 мая 2017

Канцлер Германии Ангела Меркель на прошедшей в Сочи встрече с Владимиром Путиным призвала его использовать свое влияние для защиты прав российских свидетелей Иеговы. Как передает Интерфакс, об этом германский лидер сообщила на пресс-конференции по итогам встречи.

Также Меркель призвала Путина вмешаться в ситуацию с преследованием представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, “чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств”.

20 апреля судья Верховного суда Юрий Иванченко по иску Минюста запретил Управленческий центр свидетелей Иеговы в России, объявив его экстремистской организацией. Вне закона оказались 175 тысяч верующих. Теперь все они могут быть привлечены к ответственности по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней), предусматривающей до 10 лет колонии.

В Германии при нацистах свидетелей Иеговы казнили. В сталинском СССР иеговисты также подвергались репрессиям.

В апреле “Новая газета” опубликовала серию статей о жестоких преследованиях гомосексуалов в Чечне. Региональный истеблишмент отреагировал на публикации крайне резко. В частности, муфтий Чечни Салах Межидов заявил, что журналистов “Новой” постигнет “возмездие Аллаха”. В издании расценили это и подобные высказывания как прямой призыв к расправе над журналистами.

22 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров назвал публикации о преследованиях геев “пиар-кампанией” московских журналистов. Он заметил, что журналистам следовало бы “встать на колени перед чеченским народом”.

24-го числа верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что российская власть ответственна за защиту геев в Чечне.

Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в середине прошлого месяца заявлял, что в Кремле не располагают информацией о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Сомнения в правдивости публикаций “Новой” позже высказала и омбудсмен Татьяна Москалькова. “У меня возникают подозрения, что это – провокация, что это – ложный донос”, – заметила чиновница.