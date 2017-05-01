Понедельник, 1 мая 2017

Принципы работы сотрудников правоохранительных органов в России во время митингов более мягкие, чем у европейских коллег. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель… По его словам, российские правоохранительные органы “ведут себя гораздо более сдержанно и либерально, чем их коллеги в некоторых европейских странах, где применяются слезоточивый газ для разгона демонстрантов и дубинки”… Президент России заявил, что судебные и правоохранительные органы действуют согласно закону – и так и будут действовать…

РБК

Так было, так будет. Слова министра внутренних дел и шефа жандармов Александра Александровича Макарова (1857-1919). Отвечая в Государственной Думе (11 апреля 1912 г.) по поводу расстрела рабочих на Ленских золотых приисках, он обвинил самих рабочих в том, что они первыми напали на воинскую часть, пытаясь ее разоружить: “Когда потерявшая рассудок под влиянием злостных агитаторов толпа набрасывается на войско, тогда войску ничего другого не остается делать, как стрелять. Так было и так будет впредь”.

“Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений”