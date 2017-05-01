Понедельник, 1 мая 2017

Министерство юстиции Армении решает вопрос о передаче в Россию для отбывания наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, осужденного пожизненно за убийство в Гюмри семи членов семьи Аветисян. Об этом сообщает Интерфакс.

“Валерий Пермяков осужден и армянским, и российским судом. В настоящее время обсуждается вопрос организации места несения наказания”, – заявили в ведомстве.

“Теоретически Пермяков может быть отправлен в Россию, – отметил адвокат осужденного Эдуард Агаджанян. – Конкретных данных пока нет. Но может быть учтено обстоятельство, что при рассмотрении дела армянским судом он уже был осужден российским судом”.

По словам адвоката, кассационная жалоба потерпевшей стороны была отклонена. Теперь должен быть окончательно решен вопрос о месте отбывания пожизненного заключения Пермякова.

Между тем в Министерстве юстиции опровергли сообщения ряда СМИ о том, что Пермякова могут обменять на осужденного в России к 6 годам и 9 месяцам гражданина Армении Грачью Арутюняна. Он был признан виновником крупного ДТП в Новой Москве в 2013 году, в результате которого погибли 18 человек.

В январе 2015 года дезертировавший с базы российский солдат-срочник Пермяков пришел в дом не знакомой ему семьи Аветисян и расстрелял из автомата Калашникова пятерых взрослых в возрасте от 24 до 55 лет, а двум детям – двухлетней Асмик и полугодовалому Сереже – нанес удары штык-ножом. Все потерпевшие погибли на месте, кроме полугодовалого младенца. Его прооперировали, однако 19 января Сережа скончался в больнице.

На следующую ночь российские пограничники задержали Пермякова при попытке перейти армяно-турецкую границу. Армянская сторона, в том числе под давлением массовых протестов местных жителей, требовала выдачи Пермякова и суда над ним по собственным законам. Россия отказалась выдать подозреваемого, сославшись на свою Конституцию.

Тем не менее 26 июня 2015 года, после начала в Армении протестов против повышения тарифов на электроэнергию, президент страны Серж Саргсян встретился с министром транспорта России, сопредседателем армяно-российской межправительственной комиссии Максимом Соколовым и договорился, что материалы об убийстве, которое совершил Пермяков, передадут в ведение армянской стороны. Передача материалов состоялась 18 июля.

При этом материалы о дезертирстве и хищении оружия были выделены из дела в отдельное производством и рассматривались российским 5-м гарнизонным военным судом (Ереван). 12 августа 2015 года этот суд в ходе выездного заседания на 102-й базе приговорил Пермякова к 10 годам строгого режима по статьям 338 (дезертирство с оружием), 226 (хищение оружия и боеприпасов) и 222 УК России (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

23 августа 2016 года суд Ширакской области Армении в ходе выездного заседания на 102-й российской военной базе приговорил Пермякова к пожизненному заключению. Подсудимый был признан виновным по пунктам 1, 5, 8 части 2 статьи 104 (убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью из корыстных побуждений), пунктам 3, 4 части 2 статьи 175 (разбой с незаконным проникновением в жилище и применением оружия) и части 2 статьи 34 – статье 329 УК Армении (попытка незаконного пересечения государственной границы).