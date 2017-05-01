Понедельник, 1 мая 2017

ЕСПЧ присудил россиянам Александру Олисову, Никите Данишкину и Юрию Зонтову компенсации на общую сумму 95 тысяч евро за пытки в милиции – полиции, сообщается на сайте суда. Им также выплатят 3 тысячи евро судебных издержек.

Решение суда касается жалоб жителей Свердловской области и Оренбурга, поданных после не связанных друг с другом инцидентов. Заявители обратились в ЕСПЧ в период с 2009 по 2014 год. Во всех трех случаях пострадавшие были задержаны по подозрению в уголовном преступлении и в течение некоторого времени удерживались силовиками, говорится в мотивировочной части решения.

Страсбургский суд признал доказанным, что Россия нарушила в отношении заявителей статью 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции. Второе обвинение – в нарушении Россией статьи 13 конвенции (право на эффективное средство правовой защиты) – коллегия не сочла нужным рассматривать как отдельное от первого.

Задержавшие Данишкина оперативники нижегородского ЦПЭ требовали признаться в в подготовке террористического акта. В течение нескольких часов его допрашивали, связав буксировочным тросом в “турецкой позе” и бросая на пол. Как передает “Медиазона” со ссылкой на Альберта Кузнецова – юриста Комитета по предотвращению пыток, представлявшего интересы Данишкина, – в пытках участвовал лично начальник областного ЦПЭ полковник Алексей Трифонов.

Зонтова полицейские душили целлофановым пакетом, пытаясь добиться признательных показаний в совершении кражи золотой цепочки и телефона. Олсова, подозреваемого в попытке заказа убийства, избивали, сковывали в причиняющих мучения позах, душили.

Во всех случаях задержания не были задокументированы российской полицией. Заявители предоставили суду медосвидетельствование травм, которые, как постановил суд, действительно могли быть нанесены при пытках.

“Этих обстоятельств было достаточно, чтобы жалобы истцов были признаны достоверными, – говорится в мотивировочной части решения суда. – В таких обстоятельствах бремя доказывания ложится на государство, которое должно было предоставить убедительное объяснение и улики, которые поставили бы под сомнение версию истцов”.

Однако во всех трех случаях власти этого не сделали, отказавшись проводить расследование в отношении обвиненных силовиков, которые заявили, что истцы нанесли себе травмы сами. Отказы были утверждены судами местных юрисдикций. В ЕСПЧ обратили внимание на то, что российские суды признали неподтвержденным и неубедительным показаниям против полицейских.

Во вторник были приняты решения еще по двум схожим жалобам. Жителю Кубани Николаю Ситникову и волгоградцу Вадиму Кондакову, ныне отбывающему срок в ИК-25 строгого режима в городе Фролово в своем регионе, также присудили по 20 тысяч евро компенсации за нарушение Россией статьи 3 Европейской конвенции.

В 2007 году 19-летнего на тот момент Ситникова задержали в Коми по делу об изнасиловании. Его избивали ногами и резиновой дубинкой, оскорбляли, а также распылили ему в лицо газ из баллончика, добиваясь признательных показаний. В итоге он подписал “явку с повинной”.

Кондакова в 2009-м били дубинкой, а также пытали током из электрошокера, чтобы тот признался в нападении на соседа, умершего после избиения.

В начале марта правительство России заявило, что оно не будет выполнять требования ЕСПЧ по борьбе с пытками в отделах полиции. В сентябре 2016 года ЕСПЧ предложил правительству России пойти на мировую с Татьяной Шмелевой, матерью до смерти избитого в полиции Дениса Выржиковского. Однако заместитель министра юстиции Георгий Матюшкин, уполномоченный при ЕСПЧ, в своем ответе сообщил, что Россия не примет эти предложения. “Сообщаем вам, что российское правительство не примет меры по дружественному урегулированию”, – говорится в документе. При этом Россия признала, что сотрудники полиции нарушили право Выржиковского на жизнь и на человечное обращение.

Системные меры по борьбе с насилием в полиции были перечислены в обращении в ЕСПЧ адвоката правозащитной организации “Зона права” Ильнура Шарапова, представляющего интересы Шмелевой. Среди них – установка камер видеонаблюдения во всех полицейских участках, медосмотры задержанных, разработка строгого регламента по общению полицейских с задержанными. Также предлагалось увеличить штаты следователей, которые занимаются должностными преступлениями полицейских. Россия отказалась принимать эти меры против насилия в полиции.

В 2010 году Выржиковский, задержанный по подозрению к причастности в квартирной краже, был избит до смерти в полицейском участке. Полицейским дважды выносили обвинительный приговор. В 2014 году четверо оперативников получили от полутора до 5 лет 1 месяца лишения свободы. Двое отделались условными сроками. Однако в 2015 году апелляционная инстанция отменила этот приговор и вернула дело в петербургский главк СКР. Там расследование было приостановлено. Шмелева пыталась обжаловать это решение в суде, но следствие не возобновлено до сих пор.