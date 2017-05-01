Понедельник, 1 мая 2017

Жительница Чечни распространила в WhatsApp видеообращение, в котором извинилась перед главой региона Рамзаном Кадыровым за адресованную ему просьбу помочь в освобождении мужа – фигуранта дела о намерении выехать на войну в Сирию. Об этом сообщает “Кавказский узел”, не уточняя имен гражданки и ее супруга.

Аудиозапись с просьбой сообщить Кадырову о своей проблеме жительница региона поместила в WhatsApp 29 апреля. Она рассказала, что утром 26 января ее муж отправился на работу и исчез. Позже его машину нашли брошенной на пустыре в районе поселка Мичурина в Грозном. Через несколько дней после исчезновения мужчины родственники выяснили, что он незаконно задержан силовиками.

Как рассказывала автор обращения, ее мужу инкриминирована статья 208 УК (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). При этом обвинение ему предъявили лишь через два с лишним месяца после задержания. На свидании с родственниками мужчина попросил оказать помощь, заверив, что невиновен.

Жена арестованного заметила, что у мужа не было никаких намерений выезжать куда бы то ни было на войну. Она также подчеркнула, что в семье четверо детей в возрасте от полугода до 8 лет.

На другой день жительница региона выступила с новым аудиообращением. Она рассказала, что ее вызывали силовики. Они требовали заявить о виновности супруга, угрожая в противном случае расправиться с родственниками. “Привели моего мужа, которого не показывали три месяца, и при мне требовали у него сознаться, что он собирался в Сирию. Рамзан Ахматович, ради Всевышнего, помоги нам”, – говорилось в выступлении.

Супруга арестованного подчеркивала, что, несмотря на угрозы, намерена идти до конца и добиться справедливости.

Однако уже вечером 1 мая женщина распространила видео с извинениями. “Я просила помощи у Рамзана Ахматовича, у всех жителей республики, думая, что мой муж прав, что он на правильном пути, – говорилось в обращении. – Меня вызвал начальник, который показал мне все технические данные и все остальное. Я поняла, что я была неправа. Никто меня не принуждает это говорить. Просьба ко всем не распространять ничего, не разобравшись детально”.

После этого жена арестованного извинилась перед Кадыровым.

“По всей видимости, на нее оказали серьезное давление”, – заметил “Кавказскому узлу” на условиях анонимности руководитель одной из региональных НКО.

Представитель некоей общественной организации по имени Лечи, в свою очередь, констатировал: “Наши люди очень наивны. Мне жаль и эту женщину, и ее мужа, но помочь в решении подобных вопросов не получится. Это реальность нашего сегодняшнего времени”.

Источник издания в правоохранительных структурах заявил, что арестованный, освобождения которого добивалась его жена, в полном объеме признал вину и его дело уже в ближайшее время уйдет в суд.