Понедельник, 1 мая 2017

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации утвердил Алексея Рогозина, сына вице-премьера Дмитрия Рогозина, генеральным директором Авиационного комплекса имени Ильюшина (ОАО “Ил”). Решение совета директоров опубликовано на сайте раскрытия корпоративной информации.

В соответствии с вводимой ОАК моделью управления, Алексей Рогозин сохранит за собой должность профильного вице-президента ОАК по транспортной авиации. Такая конструкция уже введена в боевой, стратегической и специальной, а также гражданской авиации.

ОАО “Ил” становится головной компанией формируемого транспортного дивизиона, на базе которого будут объединены другие активы ОАК – ВАСО, Авиастар-СП, ОАК-ТС, ЭМЗ им. Мясищева, а также ряд авиаремонтных предприятий.

Рогозин родился в 1983 году. В марте этого года был назначен на должность вице-президента ОАК по транспортной авиации. По информации источников “Коммерсанта”, за переход Рогозина в авиационную отрасль выступили президент корпорации Юрий Слюсарь и министр промышленности и торговли Денис Мантуров, являющийся председателем совета директоров ОАК.

В апреле 2016 году Рогозин стал заместителем директора департамента имущественных отношений Министерства обороны. В военном ведомстве он курировал работу крупных подведомственных Минобороны предприятий, в частности “Авиаремонта”, “Спецремонта”, “Оборонлогистики”, 224-го летного отряда и других,а также реализовывал планы по передаче военных ремонтных заводов предприятиям промышленности. Кроме того, он участвовал в оценке состояния активов Федерального агентства по специальному строительству. До этого он три года проработал директором Алексинского химического комбината, а еще раньше трудился в компании Orsis, производящей стрелковое оружие.

В конце февраля стало известно, что старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов, сын экс-главы администрации президента, представлен на должность главы “АЛРОСА”. 36-летний Сергей Иванов до прихода в Сбербанк в апреле 2016 года возглавлял в течение пяти лет страховую компанию “СОГАЗ”. До этого он был зампредом правления Газпромбанка.

“АЛРОСА” – главная алмазодобывающая компания России. Она добывает 95 процентов всех алмазов страны. По итогам 2016 года на предприятиях компании было добыто 37,4 миллиона карат алмазов.